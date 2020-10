Conte vuole evitare un nuovo lockdown, ma i contagi continuano a crescere

Sono 19.143 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 91 morti, che portano il totale a 37.059 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti altri 182.032 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1. 049, con un incremento di 57 unità. La sola Lombardia ha registrato 5.000 positivi. Sono 10.549 i ricoverati con sintomi, 855 più di giovedì, mentre in isolamento domiciliare ci sono 174.404 persone (ieri 158.616). Il totale degli attualmente positivi è di 186.002, 16.700 più di ieri. I dimessi/guariti sono oggi 261.808 (ieri 259.456). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i casi riscontrati sono stati 484.869.

In un discorso in occasione del Festival del Lavoro Conte ha provato a rassicurare che non ci saranno lockdown generalizzati e che la priorità è per l'occupazione e per le scuole. «Siamo ancora dentro la pandemia, - ha detto - dobbiamo tenere l’attenzione altissima. Forti dell’esperienza della scorsa primavera, dobbiamo contenere il contagio puntando a evitare l’arresto dell’attività produttiva e lavorativa, come pure la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato. Condivido la crescente preoccupazione per l’aumento dei contagi a cui stiamo assistendo in questi giorni in tutta Europa e anche in Italia».

Per evitare un nuovo lockdown generalizzato «dobbiamo rimanere vigili e prudenti, pronti a intervenire nuovamente in qualsiasi momento ove fosse necessario», ha sottolineato. «Siamo perfettamente consapevoli delle grandi difficoltà che stanno attraversando le aziende, i lavoratori, in particolare quelli autonomi e i liberi professionisti. Siamo a conoscenza degli enormi sforzi che sono stati fatti per adeguare e riorganizzare i tempi e gli spazi dei luoghi di lavoro. L’esperienza di questi mesi ci ha anche dimostrato che tutelare prioritariamente la salute consente di difendere meglio, più incisivamente anche il tessuto produttivo del Paese", ha affermato ancora Conte che ha esordito rivolgendo un sentito grazie ai consulenti del lavoro. "Mai come quest’anno il contributo della vostra categoria è parte viva nelle relazioni del mercato del lavoro - le sue parole - In un periodo in cui le forze produttive del Paese sono state messe a dura prova dalle conseguenze della pandemia, i consulenti del lavoro hanno interpretato al meglio la vitale funzione di essere cinghia di trasmissione' tra Istituzioni e tessuto produttivo. Avete offerto un contributo straordinario per assistere gli operatori economici e per contribuire ad attuare le misure di sostegno sin qui programmate dal governo: la vostra dedizione e il vostro impegno, le vostre competenze professionali hanno contribuito alla resilienza del Paese. Vi ringrazio sinceramente a nome dell'intero governo».

Dare "piena adesione alla richiesta" del presidente dei Lincei, Giorgio Parisi "di assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni" per "evitare che i numeri del contagio in Italia arrivino inevitabilmente, in assenza di misure correttive efficaci, nelle prossime tre settimane, a produrre alcune centinaia di decessi al giorno". E' quanto si legge nel testo di una lettera-appello che è stata appena inviata al capo dello Stato Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a firma di oltre cento tra scienziati e docenti universitari, tra cui figurano i nomi del Rettore della Normale di Pisa, Luigi Ambrosio e di Fernando Ferroni, ex presidente Istituto Nazionale Fisica Nucleare.

"Come scienziati, ricercatori, professori universitari - si legge nel testo che AdnKronos ha potuto visionare - riteniamo doveroso ed urgente esprimere la nostra più viva preoccupazione in merito alla fase attuale di diffusione della pandemia da Covid-19 e riteniamo utile segnalare all'attenzione delle Istituzioni, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Governo, nella persona del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le stime riportate nell'articolo del Presidente dell'Accademia dei lincei, professor Giorgio Parisi, pubblicato nelle scorse ore nel blog dell'Huffington Post".