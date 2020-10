Cerny vince la 19^ tappa del Giro, Kerlderman resta in rosa

Frazione ridotta dopo la protesta dei ciclisti per le condizioni meteo ROMA (ITALPRESS) - Josef Cerny vince la diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2020 andata in scena da Abbiategrasso a Asti per un totale di 124 chilometri dopo la riduzione del percorso che sarebbe dovuto partire da Morbegno. Successo nelle mani del corridore ceco (CCC Team) che precede Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) e Jacopo Mosca (Trek-Segafredo). Il gruppo maglia rosa arriva oltre 10 minuti dopo e l'olandese Wilco Kelderman (Sunweb) mantiene la leadership nella classifica generale. Frazione odierna che di fatto ha subito una grossa variazione dopo le lamentele di alcuni corridori riguardo le condizioni climatiche: i vari team hanno raggiunto la nuova partenza con i pullman che è stata fatta segnare alle ore 14:30 da Abbiategrasso, riducendo la distanza da 258 a 124 chilometri. Domani in programma la ventesima tappa del Giro d'Italia, da Alba a Sestriere di 190 chilometri. Anche in questo caso il percorso è stato modificato rispetto al piano originale: una temibile tripla scalata sul Sestriere e ultime chance per gli uomini di classifica per fare la differenza. (ITALPRESS). spf/mc/red 23-Ott-20 17:32