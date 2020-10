Volontario per il vaccino morto: ecco come non si dovrebbe raccontare la pandemia

Da tempo si parla di infodemia: siamo incapaci di raccontare quello che sta succedendo in questo momento di enorme difficoltà. Eppure, le parole servono davvero a spiegare tutto. Dunque, si corre per trovare un vaccino al Coronavirus e, come in tutte le sperimentazioni, qualche intoppo è non solo prevedibile, ma perfino auspicabile. In Brasile un uomo che faceva parte dei trial di AstraZeneca è morto. E subito tutti a dire che questo rimedio non funziona, anzi è pericoloso, meglio bloccare tutto, il Covid ci distruggerà. E invece no, perché il volontario morto in Brasile non aveva ricevuto il vaccino per il coronavirus ma il placebo. Lo scrive la Bbc sul proprio sito, facendo il punto sulla vicenda del decesso del 28enne medico coinvolto nel programma di test del vaccino anti covid dell'AstraZeneca. Le autorità brasiliane non hanno fornito dettagli relativi alla morte del medico e hanno fatto riferimento a protocolli che richiedono riservatezza.

L'università di Oxford, si legge sul sito della Bbc, non ha individuato elementi di preoccupazione per l'iter. Nel trial, metà dei volontari hanno ricevuto il vaccino dell'università di Oxford. L'altra metà, sottolinea la Bbc, ha ricevuto un vaccino per la meningite comunemente utilizzato. Nessun partecipante al programma sa se ha ricevuto uno o l'altro. AstraZeneca, si legge ancora, in una nota ha evidenziato che non può commentare singoli casi ma "può confermare che tutti i processi di revisione necessari sono stati seguiti". Le valutazioni, affidate alle autorità competenti e ad una commissione indipendente, non hanno evidenziato "preoccupazioni relative alla prosecuzione dello studio".