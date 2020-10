Retail da ripensare

«Il settore dei centri commerciali è stato tra i più colpiti dalla pandemia, ma anche uno di quelli che si è dimostrato più resiliente», spiega Daniele Cabuli, direttore generale alla gestione e direttore commerciale di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ Spa, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail. «I centri commerciali continueranno ad avere un ruolo importante, con un’evoluzione del format. Dopo la completa riapertura delle nostre strutture, abbiamo cominciato a ripensare al modo in cui i nostri centri potessero soddisfare le nuove tendenze e necessità. La nostra strategia d’investimento è stata definita un anno e mezzo fa e non sono previsti cambiamenti, ma abbiamo deciso di riconsiderare l’offerta merceologica, in primis nei centri dove verrà realizzato il restyling, come a San Benedetto del Tronto e Mantova, e per la nuova apertura a Livorno nell’ambito del progetto Porta a Mare. Un ripensamento necessario per far evolvere i nostri centri commerciali e mantenerli attrattivi».