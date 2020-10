Imprese, al via alleanza Aida Partners e Libera Brand Building Group

MILANO (ITALPRESS) - Nasce un'alleanza strategica nel mondo della comunicazione: Libera Brand Building Group e Aida Partners danno vita a una nuova realtà che vuole essere protagonista del mercato italiano della consulenza nella comunicazione d'impresa. Obiettivo dell'alleanza strategica è quindi offrire al mercato una consulenza omnicanale capace di creare maggior valore per le Imprese, con un forte focus sui temi inerenti a: Brand Building, Digital Transformation, Artificial Intelligence, Big Data, E-commerce, Economia Circolare, Green Economy ed Economia Civile. "Abbiamo impiegato molta energia nella ricerca di un alleato che potesse affiancarci in questo percorso di crescita e siamo felici di averlo trovato in Aida Partners che, come noi, è un'eccellenza italiana e indipendente" dice Roberto Botto, CEO di Libera Brand Building Group. "L'obiettivo di questa alleanza consiste nell'offrire al mercato una consulenza capace di ispirare il cambiamento di Imprese e Istituzioni: oggi più che mai è indispensabile ripensare l'approccio alla comunicazione mettendo a valore le opportunità offerte dalla digital tranformation e dalla sostenibilità". Enrico Chiadò Rana, Direttore Creativo Esecutivo di Libera Brand Building Group, sottolinea che "con Aida Partners abbiamo incontrato un gruppo di talenti che uniti ai nostri potranno offrire a clienti e prospect un processo di comunicazione in grado di affrontare il mondo nel suo continuo divenire. La rete ci insegna a far rete". "Nel rapporto con Libera Brand Building Group e con i suoi manager abbiamo messo al primo posto la totale condivisione dei valori etici del nostro lavoro. Lavorare da consulenti di comunicazione è ancor più delicato che nel passato. Oggi il mondo ruota sempre più sul perno di quanto viene comunicato e ne dipende, nel bene e nel male. La comunicazione è quindi una leva che richiede una grande assunzione di responsabilità nella sua gestione. Ne siamo coscienti e ce ne facciamo carico" sostiene Alessandro Paciello, Presidente di Aida Partners. "Come Aida Partners lo facciamo da 25 anni. Ancor maggiormente lo faremo nei prossimi delicati anni che attraverserà il nostro Paese e il Mondo intero, ma con in più la forza di un alleato come Libera Brand Building Group", aggiunge Gianna Paciello, Vice Presidente di Aida Partners. "Anche per questo motivo, a partire da dicembre, Aida e Libera saranno a Milano nella stessa sede, in via Rutilia 10/8". Le due Società, il cui organico complessivo è composto da oltre 80 talenti e un fatturato aggregato di 7 milioni di euro, con sedi a Milano e Torino, si pongono l'obiettivo di individuare le sinergie funzionali alla futura creazione di un unico Gruppo di comunicazione, anche dal punto di vista societario. "Aida Partners e Libera Brand Building Group, inoltre, metteranno a sistema la comune esperienza nella consulenza di marketing e comunicazione per le imprese "di territorio", ossatura principale dell'economia di questo Paese. Sono già stati avviati importanti progetti che verranno sviluppati congiuntamente dalle due società, in affiancamento a Fondazioni e Università che da anni lavorano in partnership con le due organizzazioni" conclude Marco Delle Donne, Amministratore Delegato di Aida Partners. (ITALPRESS). mgg/com 22-Ott-20 12:25