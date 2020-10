Coronavirus, oltre 16mila nuovi casi con 136 morti. Terapie intensive su di 66 unità

Sono 16.079 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 136 morti, che portano il totale a 36.968 dall'inizio dell'emergenza. I tamponi eseguiti da ieri sono 170.392. Sono 992 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un incremento di 66 unità da ieri. Lo riporta Adnkronos.

Speranza: tamponi rapidi in farmacia

"Si lavora per convenzione con medici di medicina generale per far rientrare il tampone tra i punti dovuti, anche perché in base al numero di tamponi che Arcuri, come da fabbisogno regionale richiesto, sta acquistando sarà necessario aumentare il numero dei tamponi effettuati". Lo ha affermato, a quanto si apprende, il ministro della Salute, Roberto Speranza durante una riunione convocata con le regioni per fare il punto sul tracciamento.

"In farmacia si fanno già i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia. Disponibile a interloquire con tutti per controfirmare ordinanze condivise", ha concluso il ministro.