Come cambia il commercio internazionale a causa del Coronavirus (ma non solo)?

L’emergenza legata alla pandemia del COVID 19 ha sostanzialmente modificato diversi aspetti del commercio internazionale e avrà notevoli impatti anche sulla gestione dei flussi doganali. In questo contesto, la Commissione Europea, lo scorso 24 agosto, ha approvato una serie di proposte per promuovere gli scambi commerciali tra l’UE e i Paesi Pan-euro-mediterranei, per favorire la ripresa economica attraverso la semplificazione di alcune disposizioni in tema di origine preferenziale, previste dagli accordi bilaterali (tra i quali l’Accordo UE-Svizzera).

Inoltre, a partire dal 31 ottobre p.v. non sarà più possibile fare ricorso alla procedura semplificata in base alla quale era possibile ottenere, dall’Agenzia delle Dogane, la pre-vidimazione dei certificati di origine preferenziale EUR 1, EUR-MED nonché del certificato ATR. Tale modifica comporterà che le tempistiche necessarie per l’emissione dei summenzionati documenti doganali si allungheranno, con il rischio di un aumento dei costi per lo sdoganamento delle merci.

Per evitare tali lungaggini, la stessa Agenzia delle Dogane ha invitato gli operatori economici a snellire le procedure di attestazione di origine, attraverso l’acquisizione dello status di esportatore autorizzato, che prevede la possibilità per gli operatori economici di dichiarare l’origine preferenziale direttamente in fattura indipendentemente dal valore della merce, senza ricorrere all’emissione di certificati.

La qualifica di esportatore autorizzato risulta di ancor più difficile gestione per i soggetti non stabiliti nel territorio dell’Unione Europea (come potrebbero essere le società stabilite in Svizzera) che si trovano ad effettuare operazioni di esportazione dall’Unione Europea.

Swiss Chamber - Camera di Commercio Svizzera in Italia, in collaborazione con Studio Tributario e Societario - Deloitte, ha deciso di organizzare un webinar sul tema per giovedì 29 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 15.30.

Il webinar in oggetto si prefigge lo scopo di analizzare le principali norme doganali in tema di origine delle merci, con un focus sulla possibilità per gli operatori economici di dotarsi di procedure interne che gli permettano di auto-certificare l’origine al momento dell’esportazione, guadagnando un vantaggio competitivo dovuto alla riduzione dellead time ed alla minimizzazione dei rischi legati all’erronea dichiarazione di origine.