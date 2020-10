Accordo tra Sia e Hex Hurst per nuovi servizi di finanza digitale in Europa

SIA, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, ha siglato una partnership con Hex Trust, società fintech leader nelle infrastrutture di digital asset custody per il settore bancario, per fornire alle istituzioni finanziarie europee servizi innovativi di finanza digitale per consentire ai loro clienti di accedere a nuove opportunità di investimento basate sulla tecnologia blockchain.

Attraverso un’avanzata piattaforma tecnologica, SIA ed Hex Trust permetteranno a banche e istituzioni finanziarie di gestire e custodire qualsiasi tipo di asset digitale (security e utility token, central bank digital currencies e stablecoin creati su diversi protocolli blockchain) e di offrire alla propria clientela private, retail e istituzionale servizi di custodia con i più alti livelli di sicurezza, controllo e scalabilità.

Tale piattaforma collega, inoltre, le istituzioni finanziarie agli intermediari di asset digitali come borse, broker e piattaforme di lending in linea con i più rigorosi requisiti normativi in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.

La partnership tra SIA e Hex Trust giunge in un momento di grande evoluzione del mercato degli asset digitali, che vede un forte interesse da parte di primarie banche e istituzioni finanziarie, e in cui diverse banche centrali stanno avviando i primi progetti pilota di valuta digitale.

"La collaborazione con Hex Trust rafforza ulteriormente le nostre competenze e il nostro ruolo primario nella progettazione e nella fornitura di infrastrutture innovative per la comunità finanziaria europea. Il nostro obiettivo è quello di creare un ecosistema in cui le banche possano gestire i propri digital asset attraverso l’utilizzo di tecnologie all'avanguardia e rispettando al contempo le loro procedure interne e i requisiti normativi" ha dichiarato Daniele Savarè, Direttore Innovation & Business Solutions di SIA.

"Questa è una pietra miliare: SIA e Hex Trust hanno voluto unire le proprie forze per mettere a disposizione delle istituzioni finanziarie europee una soluzione di elevata affidabilità e sicurezza nel campo dei digital asset. La partnership siglata arriva in un momento chiave del mercato in cui i digital asset sono diventati una realtà e in cui il settore bancario richiede una strategia chiara. Crediamo di essere perfettamente posizionati per sostenere questa trasformazione" ha affermato Alessio Quaglini, CEO e Co-Founder di Hex Trust