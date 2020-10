Sondaggi, per 42% italiani superficialità ha causato nuova ondata Covid

ROMA (ITALPRESS) - La seconda ondata del Covid preoccupa gli italiani così come la prima, anche se, per alcuni, oggi siamo più preparati e il contagio è meno violento. È quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research. Una situazione che, secondo gli intervistati, si è creata soprattutto a causa della superficialità di coloro che non hanno rispettato le regole di base (42,5%). Una percezione diffusa su tutto il territorio, a esclusione delle Isole, dove a seguito dell'afflusso dei turisti nella stagione estiva, si colpevolizza in particolar modo il rilassamento generale durante le vacanze (29,4%). Da un punto di vista politico, invece, le responsabilità vengo distribuite su tutti i livelli, dal Presidente del Consiglio (23,1%), ai Ministri competenti (21,3%), fino alle Regioni (21,1%). Ne escono, invece, quasi indenni (7,1% degli intervistati) i sindaci delle varie città, ritenuti, tra le varie istituzioni, i meno responsabili della diffusione di questa seconda ondata. Dati Euromedia Research per Italpress - Realizzato il 16/10/2020 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne (ITALPRESS). abr/com 21-Ott-20 16:12