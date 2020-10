M5S, Di Maio "Ecco mappa per il futuro, guardare avanti"

ROMA (ITALPRESS) - "La senatrice Floridia ha lavorato per sei mesi per dare vita a una ricerca scientifica sul futuro del M5Se. Per realizzarla si è affidata a un professionista serio come il sociologo Domenico De Masi. Questo progetto è un lavoro di squadra, una visione unitaria e di futuro, per tutto il MoVimento. Un documento che raccoglie i nostri valori e che supera le logiche dei personalismi, che valorizza il gruppo e non il singolo. Un partito lo avrebbe definito un nuovo manifesto politico, mentre per noi è una mappa, una mappa per orientare il Paese nelle sfide dei prossimi 20 anni, nel bel mezzo di una pandemia che ha stravolto le nostre vite". Così in un post su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "È la visione del domani. Dentro c'è il contributo di tante persone, compreso il mio. E ne sono onorato", aggiunge. "Questa mappa traccia la strada per il M5S del futuro: ancorato ai suoi principi e ai suoi valori fondanti, ma capace di adeguarsi agli sviluppi della società. E credo che in vista degli Stati Generali sia un contributo prezioso per il MoVimento. Chi vuole bene al MoVimento - sottolinea Di Maio - oggi ha il dovere di unire la nostra comunità. Perché sono le divisioni quelle che ci hanno sempre fatto male. Noi vinciamo quando siamo uniti e coesi. Non basta più dire cosa, ma bisogna approfondire il come e il quando. Il MoVimento del futuro non si deve limitare a essere una voce sola, non basta soltanto dire. Dobbiamo essere una mano sola, perché dobbiamo creare. Creare il futuro che desideriamo. Oggi siamo al governo e abbiamo l'opportunità di farlo. Ma per riuscire nel nostro intento dobbiamo essere uniti". Per Di Maio "dobbiamo rafforzarci e organizzarci. E anche di questo potremo discutere agli Stati Generali. Non presenterò né mozioni, né proposte singole, anche perché la discussione sarà partecipata e inclusiva. Il mio auspicio è che il MoVimento possa dotarsi di nuovi strumenti per essere più forte", conclude. (ITALPRESS). ads/r 21-Ott-20 19:34