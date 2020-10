La logistica cambia volto e spinge sull'ultimo miglio

Quello della logistica è il settore più resiliente del real estate. Stando al Borsino Immobiliare della Logistica H1 2020, redatto da World Capital in collaborazione con Nomisma, il mercato immobiliare logistico italiano non ha risentito più tanto dell'impatto del Covid: l’81% delle trattative si finalizzerà entro un anno, mentre soltanto il 19% delle operazioni si prolungherà oltre i 12 mesi. Si tratta di un mercato competitivo, che lascia poco spazio alle contrattazioni, come dimostra la percentuale di sconto, che difficilmente supera il 10%. La domanda è maggiore al Nord e al Centro, molto forte in città prime come Genova, Milano, Padova, Bologna, Firenze e Roma, e i valori sono in leggero rialzo per gli immobili di nuova costruzione, con le performance migliori nelle piazze di Firenze (prime rent italiana con 65 €/mq/anno per il nuovo e 54 €/mq/anno per l’usato), Genova e Milano e una media nazionale italiana (sia per gli immobili nuovi che usati) è di 42,46 €/mq/anno, in crescita rispetto allo scorso semestre. L’asset class logistico, insomma, è uno dei settori immobiliari più attrattivo e competitivo. «Quest'anno si investirà forse ancor più del 2019, perché la spinta dell'e-commerce ha contribuito a dare appeal al mercato logistico, anche per investitori che hanno finora investito in altre asset class», conferma a Economy Alfredo Mauri, head of logistics&industrial dept di Gva Redilco, il leader di mercato, che nel 2019 ha transato circa un quinto del miliardo e mezzo di euro messo in campo dagli operatori logistici. «Quest'anno la quota dovrebbe salire intorno al 30%: abbiamo una forte specializzazione nel settore», spiega Mauri. Un settore che in Italia conta circa 17 milioni di metri quadrati di stock di grado A (strutture alte almeno dieci metri, compliant con normative anticendio sempre più restrittive, certificate Leed o Breeam, il top di gamma delle certificazioni "green" per gli edifici) e che l'anno scorso ha segnato il record degli ultimi dieci anni, con quasi 1,5 milioni di metri quadrati di nuovi spazi logistici, con una vacancy (il tasso di sfitto) ai minimi storici, che a giugno di quest'anno non superava il 2%. E se un mercato si dice in salute quando la vacancy è inferiore al 6-7%, significa che la logistica, in Italia, scoppia di salute. La tendenza, già in atto prima della pandemia, è il downgrade del retail out of town, accompagnata all'evoluzione degli spazi: «Quando Amazon - di cui Gva Redilco è advisor, ndr - apre i suoi centri distributivi, va dai grandi big box nel Piacentino dai 100mila mq in su, spesso multilevel (in gergo si definiscono full fillment e sono i grandi centri di approvvigionamento), ai magazzini intermedi, i sortation center, intorno ai 40-50mila mq, fino ai distribution center, o last mile distribution center, magazzini di prossimità dai mille ai 10mila mq», spiega Mauri. Che cita anche l'esempio di Esselunga, altro cliente di Gva Redilco: «Abbiamo assistito Esselunga nell'apertura di alcuni magazzini dedicati alla consegna della spesa a casa, spazi intorno ai 10mila mq vicino alle tangenziali. Il retail in generale ha scoperto l'importanza del servizio logistico e anziché esternalizzarlo ora lo segue internamente. La tendenza è quella di avere una rete distributiva più capillare: non spariscono i grandi centri lungo le autostrade, dove il terreno costa poco e gli spazi sono ampi, ma crescono man mano che ci si avvicina alle città i magazzini più piccoli. Anche i vettori della distribuzione, come Gls, Dhl, Sda, stanno ammodernando la loro supply chain in questa direzione». Così, si apre spazio anche al "refurbishment" con la demolizione e ricostruzione dei vecchi spazi inutilizzati da decenni, come la miriade di capannoncini che costellano la provincia italiana: un altro booster per il mercato immobiliare. E in città emerge una nuova nicchia: quella dell'urban logistics: «magazzini di piccolissimo taglio, non più di 500/1000 mq, magari pluripiano. Sono già presenti a Londra, e Tokyo e iniziano a esserci investitori specializzati nel settore, come il fondo americano Prologis e il fondo Mileway di Blackstone».