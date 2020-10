Ibm: inizia a Taranto il secondo anno del P-TECH

290 studenti di sei scuole secondarie di primo grado di Taranto inizieranno nelle prossime settimane il nuovo anno del corso 'P-TECH Digital Experts', avviato in Italia il 21 novembre 2019 da IBM in collaborazione con partner pubblici e privati. L'obiettivo del nuovo modello formativo, facendo propri gli auspici del Ministero dell'Istruzione, è quello di creare un legame più stretto tra scuola secondaria di primo grado, università ed ecosistema industriale per promuovere le nuove competenze richieste oggi dal mercato e l'apprendimento necessario a soddisfare le esigenze del mondo del lavoro.

“La formazione dei ragazzi, soprattutto nelle materie tecnologiche e scientifiche, è una priorità per il nostro Paese”, ha dichiarato la Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano. “Abbiamo bisogno di giovani preparati - ha continuato - che sappiano guidare i cambiamenti e le sfide che il presente e il futuro ci pongono. Intelligenza artificiale, robotica, realtà aumentata, medicina a distanza, tutte le nuove tecnologie ci offrono grandi opportunità, ma dovremo saperle governare con creatività e preparazione affinché diventino un volano di crescita per l'Italia”.

"Il corso di studi P-TECH - afferma Enrico Cereda, presidente e amministratore delegato di IBM Italia - risponde a una delle maggiori esigenze del Paese: colmare il divario tra formazione e mercato del lavoro. L'impatto indotto dallo sviluppo di tecnologie esponenziali, come l'intelligenza artificiale e la blockchain, deve essere gestito in modo responsabile e inclusivo, promuovendo una preparazione più in linea con le esigenze del mondo del lavoro e del business. L'innovazione non porterà benefici a tutti noi senza un capitale umano adeguatamente preparato e all'avanguardia. E questo è uno dei pilastri su cui costruire un'agenda, con una solida partnership pubblico-privato, e una visione a lungo termine in un Paese su cui l'emergenza sanitaria ed economica ci impone di ripensare il futuro cogliendo opportunità uniche e irripetibili".