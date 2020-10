Dopo la pandemia sarà tutto un altro mattone

Quelli che "adesso sì che scoppierà la bolla immobiliare". Gli apologeti del southworking. I profeti della desertificazione degli uffici. Quelli che "il retail non avrà scampo, per non parlare dell'hotellerie". E invece. La legge della conservazione della massa (nulla si distrugge, tutto si trasforma) si applica anche al mattone. O, se alla chimica preferite l'antropologia, l'evoluzione della specie è concetto assimilato tanto quanto quello del "nulla sarà più come prima": tra sviluppatori, gestori, progettisti e operatori a vario titolo nessuno, ma proprio nessuno, è rimasto alla finestra aspettando di vedere cosa sarebbe successo, ma tutti stanno giocando d'anticipo intercettando le tendenze prossime venture e investendo in uffici, retail, logistics e living con strategie nuove e nuovi obiettivi.

Gli oltre 200 tra imprenditori e manager riuniti al 28° forum di Scenari Immobiliari prevedono un futuro roseo per il settore

Più che pillole di ottimismo, gli oltre 200 tra imprenditori e manager riuniti al 28° Forum organizzato da Scenari Immobiliari a S. Margherita Ligure hanno iniettato un vaccino contro il pessimismo. Per il 2021 le previsioni di oltre un quarto dei partecipanti (26%) puntano a un lieve miglioramento dell’industria immobiliare, privilegiando in oltre il 40% dei casi una certa stabilità per i prossimi 3-5 anni gli scenari ipotizzati sono più rosei e in quasi il 60% dei casi vedono un piccolo miglioramento, con la stabilità che scende a valori in torno a 25%. «Ci stiamo avvicinando al momento di quiete dopo la tempesta», spiega a Economy Mario Breglia, (nella foto) presidente di Scenari Immobiliari. «Il mercato immobiliare italiano non smetterà di attrarre investimenti che nel 2021 privilegeranno in particolare i segmenti residenziale, logistico/industriale e terziario a Milano così come a Roma dove anche i mercati di nicchia si ritaglieranno una buona fetta del totale. Verranno penalizzati gli immobili in cattive condizioni con conseguente aumento sul mercato di quelli in disuso. Ci sarà un evidente rallentamento fino all'esaurirsi della pandemia, dopo di che il mercato vivrà un forte rimbalzo». Quanto ai vari comparti, «nel residenziale c'è domanda di spazi più ampi, case con terrazzo. Ma dato che sono pochi gli immobili sul mercato con queste caratteristiche, assisteremo a uno spostamento sul mercato degli affitti, che oggi gode di un'ampia offerta a canoni trattabili. Nel lungo termine avremo sicuramente la riscoperta dell'uso delle "altre case" (non chiamiamola "seconda casa") perché lo smart working sta cambiando le modalità operative di tante professioni, ma ci sarà bisogno di più uffici, di spazi umani e di spazi più grandi e più comodi, magari senza occuparli sempre, con isole individuali e protette come quelle che Jacques Tati già nel 1967 inserì nel suo film "Play time". Anche piccoli centri si rivitalizzeranno, ma la città resterà sempre attrattiva, soprattutto per i giovani, che devono costruirsi una loro rete sociale e professionale. Sul fronte commerciale, assistiamo alla tendenza dei centri commerciali a contrarsi e alla nuova primavera dei negozi di prossimità».



L'outlook di mercato

Per quanto riguarda le quotazioni medie, si punta su una ripresa veloce per il settore terziario, dove è in corso un profondo cambiamento di organizzazione del lavoro e quindi anche degli spazi aziendali. E dopo un calo del 23,6% in Italia, il numero di scambi dovrebbe tornare sul mezzo milione per migliorare negli anni successivi. Il fatturato del mercato immobiliare italiano nel 2020 registrerà un calo del 15,2 %, ma l'’anno prossimo il fatturato complessivo dovrebbe tornare vicino alla soglia dei 120 miliardi di euro. E se per quanto riguarda gli investimenti in Italia nel 2020 non si dovrebbero superare i 5 miliardi di euro, contro i 12 dello scorso anno, per il 2021 è atteso un ritorno sui livelli medi dello scorso decennio. «È come se aveassimo assorbito tre anni di crisi finanziaria», commenta Luigi Donato, capo del Dipartimento immobili e appalti della Banca d'Italia: «Siamo tornati indietro, mentre nel 2019 avevamo cominciato a correre. L'aspettativa da parte del mercato di una ripresa si basa su questo. Le abitudini delle famiglie cambieranno: a dispetto delle difficoltà dal punto di vista dell'occupazione e della riduzione del reddito, ci sarà un impulso positivo al settore residenziale. Diventa fondamentale ora un'abitazione in grado consentire di lavorare mantenendo il filo diretto con la propria azienda anche nei periodi in cui il lavoro verrà svolto da casa, elemento ormai acquisito del nostro futuro così come la didattica a distanza. Le abitazioni assomiglieranno un po' più a uffici mentre viceversa gli uffici assomiglieranno sempre di più ad abitazioni».



Flight to quality

La pandemia, di fatto, ridisegna il futuro del mattone. Che, però, era già in atto: l'attenzione alla sostenibilità, gli smart building, gli spazi flessibili, i servizi erano già ricercati dal mercato anche prima. Solo l'offerta era ancora scarsa. Ora, però, si preme sul pedale dell'acceleratore. «Il 2020 non è assolutamente un anno da buttare: alla fine avremo dei volumi simili a quelli del 2016-17. Torniamo indietro di qualche anno, ma non di vent'anni», conferma a Economy Alessandro Mazzanti, ceo di Cbre Italia. «È probabile non si arrivi lontano dagli 8 miliardi di euro, veniamo da un anno in cui abbiamo fatto 11 miliardi. E se la logistica ha grandi spazi per crescere e il residenziale, in cui negli anni scorsi non abbiamo visto investimenti, è finalmente partito anche da noi e consentirà negli anni una crescita dimensionale importante di tutto il settore, sulla parte dei centri commerciali sarebbe importante far partire qualche sviluppo. Negli uffici esistenti in buone location non vedo cambiamenti di prezzi, ma ci sarà una selezione maggiore sugli sviluppi. Oggi si investe di più sulla qualità e sulla sostenibilità, c'è maggior attenzione al benessere dei collaboratori e necessità di utilizzare gli spazi anche per eventi. Gli uffici diventano un luogo di scambio con i propri clienti, magari con meno spazi dedicati al lavoro individuale. Non parliamo di uffici più piccoli, ma di spazi diversi. C'è molto da investire: il 2021 sarà ancora un anno di transizione, ma sono confidente questa crisi passerà più velocemente di quanto non è passata crisi finanziaria. È un po' quando si spengono le luci nella fabbrica: la produzione ricomincia subito quando si riaccendono».

Il ventesimo Outlook autunnale di Scenari Immobiliari parla di un 2019 con indicatori di fatturato e prezzi in crescita quasi ovunque, ma non in Italia, a causa della forte tassazione e dell'assenza di prodotti nuovi. Unica eccezione Milano, premiata dagli investitori internazionali e capace di offrire sia residenze che iniziative di sviluppo importanti e innovative. Ma per il prossimo anno sono attesi rimbalzi importanti in tutti i Paesi, con un più 7,8% per l’Italia, trainato dal settore residenziale (+9%). Già, il residenziale, il brutto anatroccolo del real estate: «Le tendenze che ha portato la pandemia sono, in alcuni settori, dei cambiamenti strutturali accelerati», commenta Giampiero Schiavo, a.d.. di Castello Sgr: «Lo vediamo ad esempio nel retail e negli uffici, con impatti positivi anche sul residenziale, che torna un'asset class al centro sia delle strategie degli investitori privati che istituzionali. Certo, i rendimenti nel futuro sono un tema delicato, ma tendenzialmente stiamo vedendo transazioni sul core business con rendimenti intorno al 3%».

«La lezione dalle precedenti crisi l'abbiamo imparata», spiega a Economy Gregorio De Felice, direttore ufficio studi di Intesa Sanpaolo: l'Europa e le autorità di supervisione hanno reagito bene allargando anziché stringere i cordoni della borsa, evitando di innescare un effetto prociclico. La nostra previsione del Pil per il terzo trimestre è un +10%, che non compensa i cali del 12,8 % del secondo e del -5,9% del primo, ma nel complesso dovremmo avere un dato annuale che segna un -9,5%, quindi non a doppia cifra. In campo immobiliare ci sono moltissimi progetti in pipeline: man mano che avremo più certezze ripartiranno anche gli investimenti. L'interesse degli investitori esteri nei confronti dell'Italia rimane». «Il mercato immobiliare è in salute, gli investitori internazionali hanno liquidità da investire e il mercato italiano offre interessanti opportunità in nuove aree soprattutto nel segmento living, ossia residenze in affitto per famiglie, studenti e persone senior e nella logistica ultimo miglio», conferma Mario Abbadessa, senior managing director e country head del colosso americano Hines, che a inizio anno aveva anticipato di volere arrivare a investimenti per 5 miliardi entro un triennio: «Confermiamo i nostri obiettivi di investimento e infatti stiamo attualmente investendo su progetti importanti quali MilanoSesto, gli studentati di Ripamonti 35 e Giovenale 15, oltre che sull'area Ex Trotto sempre a Milano, cosi come nella ristrutturazione della Torre Velasca».



Il modello dell'Hub&Club

Chi sostiene che le torri direzionali e le sedi in centro non servono più, forse ha male interpretato alcune recenti dichiarazioni dei vertici delle grandi aziende. Facciamo il caso di Tim, che ha recentemente annunciato che il 30% degli spazi resterà inutilizzato. Ma anche Eni si dice pronta a lasciare a lavorare da remoto il 35% dei dipendenti, a rotazione, mentre Unicredit valuta di tornare al 50% del totale, come Pwc nella terza torre a Milano. Il tema non è "meno metri quadrati", ma la de-densificazione degli spazi. «Le reazioni a caldo hanno generato un allert per il futuro dell’ufficio; oggi, c’è consensus che manterrà il suo ruolo centrale evolvendosi nei contenuti, nel design e nella tecnologia per dare risposta a nuove modalità di lavorare e alle aspettative delle società e dei loro dipendenti convergenti su temi di flessibilità, benessere & sicurezza e sostenibilità», spiega a Economy Luca Villani, head of Corporate Solutions di JLL, leader mondiale nei servizi immobiliari. «Il mondo corporate inizia a sviluppare un modello che prevede una componente "club" centrale, in sostanza un headquerter rivisto nelle dimensioni, ridotte, e con funzioni diverse, più tese allo scambio, al brainstorming e in generale allo sviluppo di sinergie, insieme a componenti satellitari sul territorio, gli hub, non necessariamente nello stesso comune, per accorciare tempo e distanza tra dipendenti e sede centrale, senza obbligare a lavorare necessariamente da casa».

Anche perché i grandi colossi, dalle loro cattedrali nel deserto, puntano ai centri urbani. Se vogliamo prendere a modello New York, basti guardare ai 335mila piedi quadrati presi in affitto da Amazon nel quartiere di Hudson Yards, dove anche Facebook metterà radici (ma ha affittato anche il Farley Post Office sulla 34th street, o a Disney, che sta costruendo un edificio ad Hudson Square, dove anche Google ha intenzione di creare un campus lavorativo da 1 miliardo di dollari entro il 2028, che si aggiungerà agli uffici in Chelsea Market. Nel nostro piccolo (ma fino a un certo punto), abbiamo Porta Nuova, a Milano, dove già si sono insediati gli headquarter di Google, Samsung, Microsoft, UniCredit, Bnp Paribas (che occupa la Diamond Tower), Versace, persino l'Inter. E si inizia a vedere anche la sagoma del nido verticale firmato da Mario Cucinella Architects: una volta ultimato ospiterà il nuovo headquarter di UnipolSai. «Da febbraio, nonostante l’emergenza sanitaria in corso», sottolinea Massimiliano Morrone, responsabile asset & investment management e gestione immobiliare Gruppo Unipol nonché amministratore delegato di UnipolSai Investimenti Sgr, «stiamo avanzando in modo deciso con i nostri interventi di riqualificazione targati Urban Up nell’ area di Porta Nuova a Milano, cinque grandi progetti che coinvolgono la riqualificazione di oltre 100mila metri quadrati e qualificano il gruppo Unipol come importante attore nella modernizzazione della città».

E anche nel comparto immobiliare commerciale, le cose non vanno poi così male: in Europa, tra i Paesi a maggior sviluppo, spicca proprio l’Italia, con una quota complessiva nettamente superiore a quella degli altri mercati e pari a 1,46 milioni di mq, composti in prevalenza da nuove realizzazioni, per circa 790mila di mq. Quanto alle quotazioni, tutto dipende dalla location: le zone centrali mostrano una sostanziale tenuta dei prezzi medi di vendita e dei canoni di locazione, mentre quelle periferiche soffrono un po'. E le high street restano sempre ambite dai retailer e particolarmente ricercate dagli investitori specializzati, perché in grado di garantire un reddito più sicuro. Insomma: non è cambiato nulla... o quasi. Già nel primo semestre del 2020, il volume degli investimenti nel commercial real estate in Italia si attesta a quota 3,9 miliardi di euro, solo in lieve calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il secondo trimestre del 2020, infatti, ha fatto registrare investimenti per 2miliardi di euro. Altro che "apocalisse"...