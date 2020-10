Dl Semplificazioni e pmi: è davvero più facile avere a che fare con la PA?

In che modo il Decreto Semplificazioni, recentemente convertito in legge dal parlamento, snellisce le procedure e facilita l'accesso al pubblico per il mondo delle imprese? Come cambiano gli appalti pubblici alla luce delle nuove normative? E quali cambiamenti sono stati adottati in materia di innovazione digitale e pubblica amministrazione?

Ne parliamo al Digital Debate “Decreto Semplificazioni: le misure in materia di appalti”, che si terrà il 22 ottobre dalle ore 15 alle ore 16.30 sulla piattaforma online hangouts-meet. L'evento, organizzato da Consenso Europa e con la media partnership di Economy, sarà l'occasione per un confronto tra stakeholder selezionati sulle misure messe in campo dal recente DL Semplificazioni, con una attenzione particolare alle novità introdotte in materia di Codice degli Appalti. La discussione, moderata da Andrea Pancani, Vicedirettore di La7 e conduttore di Coffee Break, vedrà la partecipazione del Sen. Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Avvocato esperto in materia di appalti Giuliano Di Pardo dello Studio legale Di Pardo.

