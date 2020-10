Deliveroo: nel 2020 ordinati 4.000 km di spaghetti

Pasta che passione, anche a domicilio! “Una forchettata” lunga 4.000 km, pari alla distanza tra Roma-Londra, andata e ritorno: è questo, secondo quanto registrato da Deliveroo, l’equivalente della quantità di spaghetti ordinati nel corso dell’ultimo anno. Un dato che la piattaforma leader dell’online food delivery rivela in vista del World Pasta Day di domenica 25 ottobre e che testimonia come la pasta - oltre ad essere uno dei simboli dell’italianità gastronomica nel mondo - si conferma una delle specialità più apprezzate anche tra gli utilizzatori della App.

Secondo i dati registrati da Deliveroo, gli ordini di pasta nell’ultimo anno sono cresciuti di quasi il 60% rispetto all’anno precedente.

Milano è la città con più ordini di pasta, seguita da Roma, città dalla grande tradizione gastronomica in termini di pasta, Cagliari, Firenze e Bologna.

Si preferisce ordinare pasta per cena piuttosto che a pranzo (72,9% vs 27,1%) e tra le tipologie più amate troviamo in cima alle preferenze gli immancabili spaghetti, davanti a 2 piatti a base di pasta fresca come ravioli e lasagne. Seguono tagliatelle e penne, che chiudono la top 5 delle tipologie più apprezzate.