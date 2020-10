Sorpresa: il Recovery Fund potrebbe nascondere la sòla. E la Spagna lo boccia

Si apre forse qualche crepa nei peana unanimi lanciati al Recovery Fund? Il sospetto viene dopo che la Spagna ha deciso di rispedire al mittente 70 miliardi di prestiti, dimezzando sostanzialmente la quota di Next Generation Eu che spetterebbe a Madrid. Ovviamente Sanchez non è impazzito da un giorno all'altor e ha invece deciso di accettare i 72,7 miliardi di sussidi previsti dal piano europeo.

"La Commissione europea consente di richiedere i prestiti fino a luglio 2023. Cosa ci si guadagna richiedendoli adesso? Lo faremo, se ne avremo bisogno, per il periodo 2024-2026", hanno spiegato le fonti governative. E in effetti, come dare torto a questo assioma? Se al momento il regolamento permette di accedere per altri tre anni ai fondi dell'Europa, perché bisognerebbe farlo subito? E se la situazione precipitasse? E se invece migliorasse oltre le aspettative? Perché mettere il carro davanti ai buoi prima del tempo?