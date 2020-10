Quei troppi progetti in ordine sparso che marciscono nei cassetti del governo

Il documento con le “Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” inviato a metà settembre dal governo ai presidenti di Camera e Senato è una lista di desideri molto generici, tutti vani se non trasformarti in scelte e atti concreti per attività specifiche. L’Europa ci chiede questo, per assegnarci i fondi della Next Generation Ue. Quelle linee guida sono appunto utili ad un inquadramento generale dei problemi, posso essere illustrate ai presidenti di Camera e Senato, non all’Europa. Si capisce poco o nulla su quel che accadrà poi. E si esce dai tentativi di analisi con una grandissima preoccupazione e la triste sensazione che riceveremo, sì, queste risorse finanziarie ma le sprecheremo e non riusciremo ad avere, grazie ad esse, né un Paese migliore né una scuola migliore, perché mancano i presupposti.

Facciamo un confronto con la Germania: anch’essa ha problemi a bizzeffe. È un grande esportatore, ha un’enorme economia, ma non è digitale e rischia di trovarsi tra qualche anno totalmente spiazzata per questo. Ma se ne rendono conto, e stanno correndo ai ripari. Hanno creato una struttura snella per il coordinamento delle attività sulla digitalizzazione. E stanno assegnando con molto criterio i meno soldi che prevedono di ricevere.

Chiediamo all’Europa i fondi per ripartire ma non siamo in grado di definire le priorità

Il presidente del consiglio Conte sorprese tutti, il 10 aprile scorso, compiendo – anche su autorevoli suggerimenti istituzionali - una scelta ideale: affidare a Vittorio Colao il compito di coordinare le proposte progettuali per la cosiddetta Fase 2. Non avrebbe potuto fare scelta migliore, Colao è un grande manager, dall’ esperienza internazionale, che sicuramente avrebbe fatto molto bene… Subito dopo, però, con generale sopresa, si decise di circondare Colao con una gigantesca comissione – ben 17 membri – in ossequio alla sindrome italica secondo cui non dev’essere mai nessuno che possa da solo pensare agli interessi generali, perché ci sarebbe il rischio che trascurasse, non sia mai, qualche interesse partiolare.

Diluire Colao in una megacommissione fu un errore capitale. Anche i comitati ristretti in genere non combinano niente sull’emergenza, perché quando c’è emergenza si deve essere in pochi. Eppure è stato fatto, malgrado tutto, un buon lavoro. Di cui però non è rimasto nulla. Ed oggi siamo alle centinaia di progetti, il cui costo assomma addirittura a 550 miliardi, più del doppio di quelli disponibili. Sono progetti piovuti a Roma da tutta Italia, scoordinati l’uno dall’altro, in un disordine primordiale. Un fatto sconcertante.

Chiediamo all’Europa i fondi per ripartire, tanti soldi. Ma dev’esserci un piano d’utilizzo chiaro, semplice ed affidabile, su progetti seri: digitalizzazione, ambiente, riforme, modernizzazione, pubblica amministrazione, istruzione, sanità. Su tutto questo, sui dettagli e le priorità, per ora c’è confusione o polemica. Sul lascito di Colao non si sa nulla perché l’interessato, molto signorilmente, se n’è andato senza dichiarazioni, ma il suo silenzio è sonoro come le trombe del giudizio. Sono personalmente molto preoccupato da questo quadro.

Il Governo non ha dato l’indirizzo di metodo operativo: dovremo rifare tutto e pagarlo di più

Mi sarei aspettato pochi progetti di grande respiro e immediata utilità. Le possibilità sono evidenti. Un piano nazionale del ministero dell’Ambiente contro il dissesto idrogeologico. Un programma organico di valorizzazione dei beni culturali, partendo ad esempio da quella straordinaria filiera di gemme architettoniche che, dal Trentino alla Sicilia, sono i castelli medievali: si poteva ipotizzarne la ristrutturazione e il rilancio come snodi di promozione della vita locale e dell’attrattiva turistica. Per non parlare delle ville e dei palazzi storici.

E ancora: la digitalizzazione. Non la si può certo fare a spizzichi e a bocconi. Ogni ente locale, ogni territorio, ogni amministrazione fa la sua digitalizzazione in autonomia? È stato così finora, ma è un disastro, perseverare sarebbe folle. La caratteristica dell’ambiente digitale moderno è la scelta di un ecosistema integrato entro il quale far crescere insieme tutti i fattori di efficienza, il segreto di Steve Jobs.

Come derivata della digitalizzazione carente, c’è il tema della rete a banda ultralarga da implementare. Sono anni che si discute senza concretizzare nulla ed anche gli sviluppi delle ultime settimane – tra Tim, Open Fiber, Cassa depositi e prestiti, Macquarie e Vivendi – sembrano segnare il passo. Stiamo parlando dell’infrastruttura più importante e cruciale del Paese, e questi si occupano e si dividono su minuzie? A qualcuno è andato in mente di andare in Estonia ad imparare come funziona lo Stato digitale? Progetti di questo genere vanno fatti da grandi specialisti, non è che puoi affidarli ai ragazzi! Una volta era facile si affidava tutto all’Ibm, e via. Oggi non si fa più così. Occorre instaurare un ecosistema digitale in cui ambiti interi dell’economia e della società pensino e si muovano in maniera digitale, con grande velocità rispetto al passato.

Lasciare in un cassetto questo 500 o 600 progetti in ordine sparso è una cosa ridicola. Il governo non ha dato l’indirizzo di metodo operativo, rischiamo di pagarla cara, dovremo rifare i progetti tre volte, costeranno il triplo e ne usciremo delusi.