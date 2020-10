L'Antitrust chiude il procedimento contro EA Sports sugli acquisti in-game

L’Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio aperto dopo l’esposto del Codacons sui videogiochi Fifa 19, Fifa 20, Star Wars Battlefront II, Apex Legends, molto diffusi tra i giovanissimi, per la fattispecie di pratiche commerciali scorrette, accettando gli impegni assunti dalla società Eletronic Arts.

La vicenda nasceva proprio da un esposto presentato dal Codacons in cui si segnalavano all’Autorità pratiche commerciali scorrette sul fronte degli acquisti “in-game” all’interno di un videogioco, attraverso il quale utilizzando denaro reale il giocatore può ottenere varie utilità (quali armi, attrezzature, calciatori, mosse speciali, upgrade vari legati alla natura del gioco, monete virtuali, etc.) e potenziare il proprio personaggio o la propria squadra e avanzare rapidamente nel gioco.

Una pratica quella degli acquisti “in-game” inserita anche nei videogiochi destinati ai più piccoli, allo scopo di indurre i bambini ad effettuare acquisti o a richiedere ai genitori di farlo, diffondendo a tale scopo messaggi specifici tali da modificare il comportamento dei bimbi. Le informazioni sulla necessità di fare acquisti durante il gioco non venivano inoltre rese in modo trasparente ai consumatori – aggiunge il Codacons.

Grazie all’esposto dell’associazione la società Eletronic Arts si è impegnata a fornire ai consumatori l’informazione che nel videogioco sono presenti acquisti in-game, in modo chiaramente visibile, e inserire come impostazione predefinita per gli account adolescenti il limite di spesa pari a zero euro, che non potrà essere modificato se non mediante il collegamento dell’account del genitore a quello dell’adolescente.