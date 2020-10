Coronavirus, l'81% degli italiani si sente "a suo agio" a fare acquisti online

Durante l’emergenza sanitaria gli italiani sono stati costretti a modificare il loro stile di vita, adattandolo alle nuove esigenze, al lockdown e all’imposizione dell’osservanza stretta della quarantena. La fine delle restrizioni non ha però determinato un cambio nelle abitudini, ma sembra anzi che queste siano destinate a durare, mostrando come il nostro paese abbia spinto l’acceleratore sul digitale. L’81% degli italiani afferma infatti di essere ormai a proprio agio nel fare acquisti online. Questo spiega anche l’aumento, rispetto agli scorsi anni, degli acquisti nel settore Food & Grocery, beni che normalmente gli italiani acquistano fisicamente ma che il 38% ha acquistato online negli ultimi 6 mesi. Anche il settore high-tech e quello degli elettrodomestici ha avuto un forte incremento ed il 68% degli italiani afferma di voler continuare l’acquisto online di questi prodotti. In questo “new normal” entrano anche i metodi alternativi di pagamento. Da quanto evince infatti il metodo di pagamento contactless è ormai preferito dal 65% degli italiani, molti dei quali lo hanno utilizzato per la prima volta proprio durante il lockdown. Sono state inoltre introdotte nelle proprie abitudini, soluzioni innovative di pagamento per fronteggiare l’emergenza Covid, come Amazon Pay, scelto dal 14% degli italiani, il pagamento biometrico – 12% - ed il P2P – 11% -.

Mathieu Lefebvre, General Manager e Amministratore Delegato di Oney Italia, ha commentato: “L’emergenza COVID-19 ha cambiato e continuerà a cambiare le abitudini dei consumatori italiani. Con il contenimento si sono dovuti adattare, scoprire e adottare nuove modalità d’acquisto. I consumatori vogliono sempre più soluzioni “One Channel” che non distinguano più tra le vendite online e quelle offline, ma dove si parla di vendite nel loro insieme. Seppur lo store fisico, specialmente in Italia, resta fondamentale, la complementarietà dei due canali è ormai indispensabile per offrire una shopping experience sempre più personalizzata, anche nell’offerta delle soluzioni di pagamento.”

I consumatori stanno modificando le loro scelte di finanziamento dopo la crisi

Circa 1 consumatore europeo su 4 ritiene che l’emergenza sanitaria inciderà sul suo reddito. Per i cittadini francesi la prima voce di spesa tagliata è rappresentata dall’arredamento (60%), mentre per italiani (63%) e portoghesi (74%) sono il tempo libero e le vacanze. Per gli spagnoli (60%) e i tedeschi (40%), i prodotti high-tech sono i primi ai quali rinunciare in tempi di ristrettezze economiche. In questo contesto, il prezzo rimane un criterio dominante per 3 europei su 4, anche se il luogo di produzione di un bene/prodotto (soprattutto nel caso del cibo) e la durata sono anch'essi fattori incisivi nella decisione di acquisto, dato confermato anche dal precedente studio Oney e OpinionWay.

All’incirca 1 intervistato su 3 desidera ricorrere a soluzioni di finanziamento; il pagamento a rate è l'opzione più diffusa, prima di quello dilazionato e del credito al consumo. Il 44% degli spagnoli, il 39% degli italiani, il 35% dei francesi, il 31% dei portoghesi e il 26% dei tedeschi hanno confermato di voler ricorrere a questa soluzione nei prossimi sei mesi. Oney conferma quanto emerso dallo studio, in particolare la concessione di soluzioni di pagamento rateale presso Oney è aumentata del 51% durante il lockdown, trend che è rimasto quasi stabile da quando sono state abolite le restrizioni.

“Fare credito rimane e rimarrà anche in futuro uno dei core business delle banche, ma la digitalizzazione e le nuove tecnologie stanno inevitabilmente modificando gli attuali modelli di erogazione del credito. La competizione ormai si gioca anche sui servizi come il finanziamento, che permette da un lato di migliorare la conversion ma che deve rispondere anche ad un’aspettativa dei clienti: la risposta di Oney si basa proprio su un metodo di finanziamento semplice, veloce, di breve durata e volto ad incentivare un consumo più attento per i consumatori.” ConfermaLefebvre “È proprio in questo contesto che cambia la forma del finanziamento tradizionale tipico del canale fisico. Nuovi metodi di erogazione del credito come il BNPL di Oney (Buy Now Pay Later) permettono di intervenire velocemente e rendere più efficienti questi processi”.

Cambiare le abitudini dei consumatori

Il lockdown ha favorito un vero e proprio boom dello shopping online. Costretti a rimanere a casa, gli europei hanno fatto acquisti attraverso i canali digitali. A questo proposito, spagnoli (67%), italiani (66%) e portoghesi (62%) si sono dimostrati i maggiori acquirenti online. I prodotti alimentari (prima categoria di acquisto per i francesi, gli italiani, i portoghesi e gli spagnoli) e l'abbigliamento (prima categoria di acquisto per i tedeschi) sono stati i più acquistati in rete. Al di là della semplice necessità, la democratizzazione del consumo digitale è riconducibile alla sua facilità d'uso. Più di 4 europei su 5 hanno fatto questo passaggio senza problemi, e la maggior parte degli europei ha riferito di averlo fatto senza grandi difficoltà. Questa tendenza dovrebbe essere duratura: il 65% dei francesi e il 67% dei portoghesi intendono continuare a fare i loro acquisti online per libri e cultura, il 68% degli italiani intende fare lo stesso per gli elettrodomestici, il 67% degli spagnoli per i viaggi e le vacanze e il 62% dei tedeschi per farmaci e prodotti sanitari.

Nonostante questa ondata di entusiasmo per gli acquisti online, oltre 2/3 degli europei confermano di preferire gli acquisti in negozio.

Infine, sembra che l’accesso a soluzioni digitali incoraggi gli europei a cercare ulteriori servizi. Il 56% degli spagnoli dichiara di essere interessato a servizi di videoconferenza che permetta loro di accedere a un consulente telefonico per il post-vendita, il 44% degli italiani di essere interessato a un servizio di videoconferenza con un perito assicurativo e ricevere una prima stima di un sinistro prima del primo appuntamento.

Utilizzo dei servizi bancari ampiamente digitalizzato

Un’ulteriore conseguenza di questo periodo è il profondo cambiamento che si è verificato nel rapporto cliente/consumatore-commerciante. L'impatto si fa sentire in ogni settore e, in particolare, in quello bancario. Per entrare in contatto con le banche, gli europei hanno utilizzato principalmente i siti web o le applicazioni mobili. Alcuni hanno effettuato transazioni online per la prima volta pagando bollette, effettuando pagamenti digitali, utilizzando firme elettroniche o eseguendo investimenti finanziari. Allo stesso tempo alcuni usi hanno guadagnato terreno. Il 54% degli italiani, il 57% dei portoghesi, il 55% degli spagnoli e il 42% dei francesi hanno utilizzato le applicazioni mobili "molto più frequentemente", mentre il 42% dei tedeschi ha dichiarato di utilizzare i social media "molto più frequentemente". Di conseguenza, è l’intero rapporto con la banca a essere completamente cambiato. Tuttavia, più di 1 europeo su 3 ritiene che la capacità di rivolgersi a un consulente sarà sempre fondamentale. Oltre a questo rinnovato legame con le banche, sono anche i modi di consumo a essere scossi. Circa 1 europeo su 2 conferma di preferire il pagamento contactless ove possibile e gli utenti ne vedono l'assenza come una problematica. Detto questo, i timori rimangono: la paura di usi fraudolenti, dati personali hackerati e la mancanza di fiducia sono tutti citati come motivi per cui la gente si tratterrebbe dall’utilizzare solamente questo metodo di pagamento.

Jean Pierre Viboud, CEO di Oney, "L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo è senza precedenti e ha cambiato le nostre abitudini. Per quanto riguarda i consumi, gli europei hanno favorito i metodi digitali di consumo pur essendo ancora legati ai negozi fisici, dimostrando che il contatto umano rimane essenziale. Questo spiega il crescente successo delle nostre soluzioni omnichannel che seguono tutte le forme di acquisto (in-store, online, in auto, click and collect, ecc.) Questo studio rafforza la nostra strategia di sviluppo di soluzioni che anticipano i cambiamenti nei consumi: più digitali e più significative".