A Milano torna il Salone Franchising/Ret@il Innovation Forum

Anche quest’anno torna, da giovedì 22 a venerdì 23 ottobre, il Salone Franchising Milano/Ret@il Innovation Forum powered by Jakala, la manifestazione di riferimento in Italia per il mondo del franchising e del retail, organizzata da Fandango Club, entertainment company specializzata in live communication e branded content. Giunto alla 35esima edizione, l’appuntamento fieristico più importante per chi vuole mettersi in proprio e per chi vuole ampliare il proprio business si presenta in versione interamente digitale e gratuita e con un palinsesto interattivo. Sarà infatti possibile seguire l’evento e parteciparvi dopo essersi registrati su salonefranchisingmilano.com.

“La pandemia ha modificato i bisogni e le abitudini di tutti gli italiani. Noi di Fandango Club in questi mesi non siamo rimasti fermi, abbiamo intercettato questi cambiamenti nel settore Retail e Franchising e questo ci ha permesso di proporre anche quest’anno una manifestazione al passo con i tempi, fortemente attuale, innovativa e che risponde alle nuove necessità – spiega Marco Moretti, Executive Chairman di Fandango Club –. Il Covid-19 ha accelerato la trasformazione, già avviata, dei trend di mercato, con impatti significativi soprattutto sul mondo del retail, il cui futuro è già diventato il suo presente. E Ret@il Innovation Forum è proprio la nostra risposta a queste nuove sfide: un palinsesto verticale che affianca quello di Salone Franchising Milano con appuntamenti e contenuti formativi ad alto valore aggiunto, realizzati con l’apporto di Jakala, la prima Martech company Italiana che offre supporto in ambito strategico, analitico, digitale, media e tecnologico, e la collaborazione di Retail Hub, il business accelerator che aiuta brand e retailer a restare aggiornati sull’innovazione e ad entrare in contatto con le migliori start/scale up tech & digital, a livello globale”.

Il Salone Franchising Milano/Ret@il Innovation Forum powered by Jakala sarà per la prima volta in streaming: i visitatori potranno partecipare all’evento digitale registrandosi sul sito salonefranchisingmilano.com e, dopo aver ottenuto le credenziali, potranno accedere gratuitamente ai canali della piattaforma e conoscere da vicino tutte le migliori opportunità per mettersi in proprio e avviare un’avventura imprenditoriale.

“Abbiamo realizzato il palinsesto con l’obiettivo primario di aiutare le aziende italiane e migliaia di imprenditori a crescere – spiega Antonio Fossati, Presidente di Salone Franchising Milano –. Con questa nuova formula il Salone sarà ancora più di supporto per fornire competenze e strumenti agli espositori e contribuire alla crescita delle aziende che partecipano. Un punto di incontro tra franchisor e franchisee, dove i responsabili delle aziende interessate a sviluppare il proprio business saranno a disposizione dei visitatori per spiegare tutti i vantaggi della loro impresa e le opportunità di sviluppo che offre”.

L’edizione 2020 del Salone Franchising Milano/Ret@il Innovation Forum powered by Jakala, che vede Assofranchising in qualità di Main Partner e Federfranchising come Content Partner, offre gratuitamente un ricco palinsesto interattivo di appuntamenti, incontri formativi, convegni, consulenze e un’arena di discussione con panel specifici, relatori d’eccezione e aziende leader del settore. Qui il programma completo.

F-TALK

Convegni, panel, ospiti, interviste, speech dedicati alle tematiche più interessanti del mercato, per un continuo confronto sui temi più attuali del mondo del Franchising e del Retail

RET@IL INNOVATION FORUM

Il Ret@il Innovation Forum rappresenta l’appuntamento del Salone Franchising Milano 2020 dedicato a chi vuole vivere e scoprire le ultime novità del mercato del retail: al mattino i corsi di formazione realizzati in collaborazione con Retail Hub e, nel pomeriggio, i panel costituiti da manager di importanti Aziende nazionali ed internazionali moderati dagli esperti di Jakala discuteranno di Store del futuro, Loyalty & Engagement, Customer Experience, Digital, Geomarketing, Retail Excellence, E-Commerce.

SCHOOL

Progetto formativo gratuito tenuto dai consulenti di Assofranchising e dedicato a chi si sta avvicinando al mondo del franchising. Un format suddiviso in moduli, che tocca temi ad hoc con lo scopo di alfabetizzare e introdurre in maniera efficace al settore, fornendo pratiche indicazioni su come avviare e gestire l’attività.

4-YOU

È un servizio di consulenza gratuito, su prenotazione, riservato a espositori e visitatori che avranno a disposizione professionisti di Federfranchising, content partner della manifestazione, per ricevere indicazioni, suggerimenti, pareri utili per fare il primo passo verso una nuova attività o svilupparne una già avviata.