Torino, un giocatore e 2 membri staff positivi al Coronavirus

TORINO (ITALPRESS) - Il Torino ha reso noto che "nell'ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari". I granata domani alle 15 affronteranno il Cagliari in casa. (ITALPRESS). ari/com 17-Ott-20 10:42