Parma, un altro giocatore positivo al Coronavirus

PARMA (ITALPRESS) - Sale a 5 il numero dei giocatori positivi in casa Parma. Dopo i quattro annunciati mercoledì scorso, il club ha reso noto stamane che "dopo la serie di controlli eseguita giovedì che ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra, un ulteriore ciclo di tamponi eseguito nel pomeriggio di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale) ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un atleta del gruppo squadra. Il calciatore è asintomatico ed è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d'accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra prosegue l'isolamento fiduciario senza avere alcun contatto con l'esterno. Tutto il gruppo squadra sarà inoltre sottoposto a un ulteriore ciclo di tamponi nel ritiro di Udine al fine di eseguire, come da protocollo, uno screening a 24 ore dalla gara con esito a quattro ore dal fischio d'inizio della partita contro l'Udinese". (ITALPRESS). ari/com 17-Ott-20 10:48