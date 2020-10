Premio Gammadonna 2020: le cinque finaliste si raccontano in televisione

Marta Bonaconsa – Nanomnia [Zevio - VR], Miriam Gualini – Gualini Lamiere International S.P.A. [Bolgare - BG], Lella Miccolis – Progeva [Laterza - TA], Chiara Russo – Codemotion [Roma], Ilaria Tiezzi – BrandOn Group [Milano] non sono solo le 5 finaliste dell’edizione 2020, ma anche le prime imprenditrici a vivere il Premio GammaDonna nella sua nuova veste televisiva, affinché la loro esperienza professionale e personale possa essere un’iniezione di positività e uno stimolo a mettersi in gioco per il maggior numero di persone possibile, soprattutto in un contesto socio-economico difficile come quello attuale. Con loro Valentina Arzilli – La Perla di Torino, vincitrice del QVC Next Award 2020 per il prodotto più innovativo, espressione dell’eccellenza creativa Made in Italy, promosso dal programma di accelerazione per startup di prodotto QVC Next.

Nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso la scoperta e la valorizzazione del talento imprenditoriale femminile, il Premio GammaDonna ha portato alla ribalta talenti autentici, ancora poco conosciuti, che nel tempo si sono affermati a livello nazionale e internazionale. L’edizione 2020, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia che ha penalizzato soprattutto le donne, è una delle più ricche di sempre, con un aumento delle candidature del 30%, e darà vita al primo format televisivo italiano dedicato alle storie di innovazione imprenditoriale al femminile.

La Première dello Speciale TV – condotta negli studi di QVC Italia dal giornalista Giampaolo Colletti, con la regia di Alessandro Rocca – sarà trasmessa il 3 novembre alle 21.00 in simulcast sui canali social QVC (pagina facebook e profilo instagram ) e GammaDonna (pagina Facebook ), e in differita sui canali televisivi QVC 32 del DT e 475 di Sky.