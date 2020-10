Ludovici Piccone & Partners si fonde con lo studio Gatti Pavesi Bianchi

Ludovici Piccone & Partners si fonde con Gatti Pavesi Bianchi. Il nuovo studio, che si chiamerà "Gatti Pavesi Bianchi Ludovici", si avvia verso un importante percorso di crescita e internazionalizzazione unendo le pratiche di Gatti Pavesi Bianchi con il Tax and Wealth Planning, in cui Ludovici Piccone & Partners gode di una riconosciuta competenza.

Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi (GPB) e lo studio tributario Ludovici Piccone & Partners (L&P) uniscono le forze per creare Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (GPBL); a partire dal 1 ° gennaio 2021 il nuovo studio - che potrà contare su 140 professionisti, di cui 20 Equity Partners - opererà nelle attuali sedi di GPB a Milano e Roma e avrà una propria presenza all'estero a Londra, Vienna e Lussemburgo.

Il nuovo Studio sarà in grado di consigliare e assistere i propri clienti nazionali e internazionali in tutti gli ambiti del diritto civile, commerciale e societario, nella fiscalità nazionale e internazionale, nel transfer pricing nonché nel campo dei trust, patrimoniali e patrimoniali, offrendo soluzioni innovative e sofisticate all'avanguardia sia nelle operazioni di finanza aziendale e strutturata che in contenziosi complessi. La fusione riunisce due eccellenze nei rispettivi settori i cui professionisti condividono gli stessi valori e darà vita a un'azienda altamente integrata che, partendo da una posizione consolidata nel mercato domestico, intende espandere e accrescere la propria presenza internazionale.