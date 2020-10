Arrivano le nuove iMask2, riutilizzabili infinite volte

L’esigenza di proteggersi dal contagio del Covid-19 riguarda tutti: uomini, donne, ma anche i più piccoli, soprattutto con la ripartenza delle scuole. Per questo motivo iMask (https://imask-official.com/) ha scelto di lanciare la nuova iMask2, una mascherina dotata di un sistema filtrante paragonabile alle FFP2 e alle FFP3 e disponibile nelle diverse taglie Small/Kids, Medium e Large, per adattarsi ad ogni diversa conformazione di viso.

Sicurezza, comfort e rispetto per l’ambiente si riconfermano le caratteristiche essenziali anche per iMask2, versione evoluta e aggiornata del precedente modello, grazie all’inventiva della startup siciliana che ha lanciato questa innovativa mascherina lo scorso maggio. Dopo il record di vendite registrato con la prima versione, l’azienda ha fatto tesoro dei “feedback” e delle critiche ricevute per migliorare e perfezionare la sua mascherina, particolarmente apprezzata dai consumatori più attenti all’ambiente perché riutilizzabile all’infinito e realizzata con materiali 100% riciclabili.

Per abbinare agli standard di sicurezza un maggior comfort e una migliore respirabilità iMask2 ha un nuovo design: il corpo principale della mascherina che copre naso e bocca è adesso più sottile e leggero; il bordo di tenuta interno dello spessore di appena 0,01 cm (ossia 0,1 mm) flettendosi come un ammortizzatore assicura una più adeguata aderenza al volto, creando al tempo stesso una camera d’aria che migliora notevolmente l’attività respiratoria. I fori di traspirazione che consentono l’ingresso dell’aria si estendono ora sul 90% della superficie ricalcando la forma del copri-filtro interno alla conchiglia, anch’esso modificato per bloccare al meglio l’elemento filtrante. Rispetto al precedente sistema di allacciatura con fibbia di bloccaggio, iMask2 è dotata di un più pratico sistema a stringhe elastiche regolabili che cingono la testa sopra e sotto la nuca, disponibili in vari colori da abbinare alle diverse tonalità delle mascherine.

Sia il corpo mascherina sia le stringhe elastiche sono disponibili in dieci differenti colori così da creare fino a 100 diverse combinazioni cromatiche. Le colorazioni variano dai toni opachi come Infinity Black (nero), Matt Grey (grigio cemento), Military Green (verde militare) e Deep Blue (blu scuro) ai più accesi come Red Hero (rosso), Space Green (verde pistacchio), Tiffany Blue (verde acqua), Yellow Submarine (giallo) fino alle tinte più chiare come Purple Wave (rosa) ed Essential White (bianco). Acquistando iMask2 dal sito ufficiale si riceverà, oltre al corpo della mascherina del colore desiderato e al set con il filtro e il copri-filtro, una stringa elastica nella variante “black” corredata di capocorda e ferma-corda. Le stringhe di ricambio in altri colori ed i kit filtri (FFP2 o FFP3) possono essere acquistati separatamente così da permettere all’utilizzatore di personalizzarla secondo i propri gusti e il proprio stile.

“Siamo convinti che si può fare sempre meglio e grazie ai commenti, anche critici, e ai suggerimenti dei clienti abbiamo creato questo nuovo modello di iMask. Abbiamo lavorato a più di 200 versioni e testato circa 100 prototipi diversi prima di mandare in produzione la nuova iMask2. Adesso abbiamo una mascherina più comoda e facile da indossare, che si aggancia alla nuca e non alle orecchie. Non abbiamo rinunciato né alla praticità né alla sicurezza né all’ambiente: chiunque, camminando per strada o al mare quest’estate, avrà sicuramente trovato delle mascherine abbandonate in strada, in acqua o sulle spiagge. I test che abbiamo eseguito ci dimostrano che iMask2 ad oggi è una delle mascherine più sicure sul mercato ed anche una delle più rispettose dell’ambiente.” – ha dichiarato Salvatore Cobuzio, co-founder e CEO di iMask – “Inoltre iMask2 nella taglia Kids è a misura di bambino, colorata e facile da indossare: per i più piccoli sarà divertente indossarla dopo avere scelto i colori da abbinare e sanificarla per tenere lontano ogni rischio di contagio”.

iMask2 è sicura

Il filtro, disponibile nelle due versioni FFP2 ed FFP3, può essere sanificato e sterilizzato ad ogni utilizzo e garantisce la sua efficacia fino a trenta giorni. La mascherina iMask2 è un dispositivo medico di classe I con marcatura CE registrato al Ministero della Salute ed è conforme alla Direttiva europea 93/42/CEE e s.m.i Direttiva 2007/47/CE concernente i dispositivi medici. Essendo inoltre un prodotto esente da IVA, consente agli aventi diritto di beneficiare della detrazione di imposta del 19% per spese sanitarie.

iMask2 è ecologica, conveniente e si può pagare anche in contrassegno, comodamente alla consegna. “Abbiamo inserito anche il pagamento alla consegna perché le nostre mascherine sono molto diverse da qualsiasi altro prodotto in vendita e il pagamento alla consegna é un ulteriore segnale di garanzia e affidabilità”, aggiunge Giovanni Gallo, co-founder e Designer di iMask. “Nessuno, nel nostro settore, ha introdotto questo sistema di pagamento. Inoltre, l’utilizzo di iMask2 riduce il consumo delle mascherine usa e getta, limitando il problema dello smaltimento di prodotti monouso. iMask è amica dell’ambiente perché è lavabile, sterilizzabile e riutilizzabile infinite volte”.

iMask2 coniuga la sicurezza alla convenienza: protegge chi la indossa e chi gli sta vicino. Proposta al pubblico sul sito ufficiale al prezzo speciale di 15€ in occasione del lancio promozionale, iMask2 è già dotata di un filtro di categoria FFP2 o FFP3 e della stringa elastica di sostegno. Nello shop online è possibile acquistare e scegliere la tipologia di filtro attraverso il kit da 5 filtri (15€), le stringhe elastiche in dieci differenti colori (4,90€) i pratici sacchetti in tela, utili per riporre e conservare la mascherina (4,90€) e l’utilissimo spray igienizzante in tre versioni aromatiche: melograno, mirto e patchouli (4,90€).

iMask2 è composta da tre elementi: la conchiglia, cioè il corpo principale della mascherina, il filtro intercambiabile e il copri-filtro che blocca il filtro all’interno distanziandolo dal viso. Le stringhe elastiche sono realizzate in morbida e resistente lycra, il ferma-corda e i capicorda in plastica riciclabile. iMask2 non fa appannare gli occhiali quando s’indossa, non si macchia di rossetto e può essere portata al collo evitando di contaminarla nel contatto con altre superfici. 100% made in Italy perché ideata, realizzata e prodotta interamente in Italia, iMask2 consente un risparmio di oltre l’80% su base mensile rispetto ai costi di una tradizionale mascherina chirurgica, dovendo sostituire il solo filtro di norma ogni trenta giorni.