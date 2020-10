L'imprenditore digitale che fa lo...scalping al Forex

Sulla sua pagina Facebook si definisce “personaggio pubblico”, e come dargli torto? Basta cercare il suo nome su Google per rendersene conto, o andare sulla sua pagina youtube per vedere che numerosi video, soprattutto quelli didattici, hanno raccolto molte decine di migliaia di visualizzazioni, il che è straordinario se si considera quant’è tecnica la materia: il trading borsistico, ed in particolare quelli sulle valute straniere. E poi è un personaggio prolifico: su Amazon si contano oggi ben sei libri scritti da lui, l’ultimo a settembre 2020, dal titolo “Investitori digitali: Rendite passive per speculatori attivi”.

Insomma, Mereghetti incuriosisce: perché promette di insegnare un metodo per guadagnare facendo scalping sul forex, che già è difficile capire cosa significa ma in pratica vuol dire comprando e vendendo valute sul mercato dei cambi in modo da guadagnarci se non sempre di certo nella maggior parte dei casi.

E’ una cosa possibile? Mereghetti giura di sì. E a riprova presenta i dati sulle sue performance. Qualcuno potrebbe chiedergli: ma perché ti dedichi ad insegnare il tuo metodo, anzichè tenertelo ben stretto e guadagnare usandolo da solo? La risposta è semplice: se un determinato metodo viene adottato da tutto il mondo, magari attenua i suoi effetti, o al contrario li amplifica talmente che poi il mercato trova il modo di cambiare strada, perché il mercato si ribella sempre alle mode totalizzatrici. Ma fin quando i corsisti che seguono le lezioni del metodo di Maxx, con due “xx” come ci tiene a firmarsi, sono tantissimi sì, ma comunque nell’ordine delle migliaia e non dei milioni, non c’è pericolo che diventino una moda di mercato esagerata.

E dunque? Maxx Mereghetti offre la sua storia professionale come modello, sta scrivendoci il settimo libro, per l’editore Mondadori, e sostiene che applicando il suo metodo tutti possono guadagnare bene: “I miei allievi ottengono oramai i miei stessi risultati sui loro conti di Trading Reali usando il mio sistema con successo. Si perché oltre ad essere estremamente profittevole – dice - il mio sistema è estremamente semplice da usare, copiare, imparare e può essere usato su qualsiasi conto anche a partire da 1000 euro. È un sistema che opera su Forex, qualsiasi cross, anche se io prediligo euro dollaro e non è certamente un segreto. Un sistema che sostituisce gli stop loss tradizionali - un sistema di riduzione del rischio che tutti usano da decenni, in borsa - con pratiche di “aggiustamento” della posizione, un sistema che segue i movimenti degli investitori istituzionali al posto di tirare righe sui grafici con l’analisi tecnica e che studia la volatilità al posto della precisione del prezzo. Insomma …un sistema innovativo profittevole è adatto a tutti anche a chi non ha una esperienza specifica e parte da zero! Per questo gli ho dato il mio nome, l’ho chiamato Codice Maxx. Tutto qui. Tutta farina del mio sacco. E non ci siano motivi per pensare che se ha funzionato alla grandissima con me e ha funzionato con tantissimi altri, non possa funzionare ancora e ancora e ancora!”

Convincente ed entusiasta lo è. Poi – va detto – non garantisce il risultato e si pone docente puro, senza mescolare e confondere consulenza e docenza. Chi è interessato, ha un’occasione per imparare e mettere alla prova sul campo i concetti che ha appreso. In bocca al lupo!