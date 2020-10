Nobis Filo Diretto rilancia una nuova offerta assicurativa dedicata al turismo

Nobis Filo diretto Assicurazioni, il brand del Gruppo Nobis che da oltre vent’anni offre coperture studiate ad hoc per ogni tipo di viaggio e viaggiatore, parteciperà anche quest’anno a TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Nella tre giorni della rassegna, la compagnia di assicurazioni presenterà agli addetti ai lavori la nuova polizza Filo diretto Hotel, pensata per le strutture ricettive e gli operatori turistici specializzati che vogliono tutelare i loro clienti in caso di eventuale infezione da Covid-19, e le numerose coperture anti coronavirus integrate in tutta la gamma di soluzioni nel settore del Travel Insurance.

Nello specifico, Filo diretto Hotel è un prodotto che garantisce una copertura a 360° dei principali imprevisti che possono verificarsi prima e durante il soggiorno di un cliente all’interno di alberghi, agriturismi, residence e B&B, anche e soprattutto di quelli relativi a un contagio da Covid-19. La polizza ha durata annuale ed è sottoscrivibile in forma collettiva, assicurando, tra le altre, il rimborso delle spese per il pagamento di penali in caso di cancellazione della prenotazione, le spese per eventuali cure mediche e per il trasporto/rientro sanitario, la Diaria da Ricovero e l’Indennità da convalescenza. Completano il pacchetto numerose prestazioni di assistenza alla persona, all’abitazione e al veicolo.

TTG Travel Experience sarà inoltre per Nobis Filo diretto un’importante occasione per incontrare tour operator e agenzie di viaggio ed esporre la sua ampia gamma di soluzioni nel settore del Travel Insurance, che include Easy, la polizza viaggi individuale che protegge ogni tipologia di viaggiatore e di viaggio, Tour e Travel, le polizze collettive studiate per soddisfare le esigenze di Tour Operator, incentive house e agenzie che vendono viaggi di propria organizzazione (gruppi, gite scolastiche). Tre prodotti assicurativi che negli ultimi mesi sono stati sottoposti a un completo restyling, con l’introduzione di nuove garanzie e utili prestazioni di assistenza per supportare i viaggiatori che potrebbero trovarsi a dover affrontare le conseguenze di un ricovero dovuto a contagio da Coronavirus. Completano l’offerta Errecì, la polizza di Responsabilità Civile a tutela di chi opera nel turismo, Protection, la polizza assicurativa in sostituzione del Fondo di Garanzia e conforme all'art. 47 del Codice del Turismo (modificato dal D. Lgs. n. 62 del 21/05/2018 che recepisce la Direttiva UE 2015/2302), e Wedding, la prima polizza nozze in Italia che protegge il giorno del matrimonio.