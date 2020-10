L'economia dell'usato fa bene all'ambiente: 7,25 milioni di tonnellate di Co2 in meno

La compravendita dell’usato continua a confermarsi un comportamento sempre più diffuso e virtuoso, in grado di incidere positivamente non solo sul futuro delle persone e del Paese, ma anche del Pianeta. Praticata da 1 italiano su 2 nel 2019*, l’economia dell’usato in Italia vale 24 miliardi di euro, l’1,3% del PIL*, ma oltre a generare e mettere in circolo valore economico, si sta posizionando sempre di più come un comportamento intelligente e sostenibile, capace di produrre un impatto diretto e misurabile a livello ambientale. Acquistare e vendere prodotti di seconda mano permette infatti di evitare la produzione di beni nuovi e la dismissione in discarica di quelli usati, risparmiando quindi al pianeta i costi ambientali di produzione e dismissione, calcolabili sia in termini di emissioni di CO2 sia di materie prime.

In questo scenario si inserisce la ricerca Second Hand Effect 2019, condotta per il quinto anno dall’Istituto Svedese di Ricerca Ambientale (IVL) per Subito, piattaforma n.1 in Italia per vendere e comprare con oltre 13 milioni di utenti unici mensili**, capace di determinare grazie all’utilizzo del metodo LCA, il risparmio in termini di emissioni di CO2 e di materie prime e quantificare così l’impatto ambientale derivante dalla compravendita dell’usato su Subito.

Solo nel 2019, sono stati venduti oltre 20 milioni di oggetti su Subito che hanno portato a un risparmio di7,25 milioni di tonnellate, un dato in crescita rispetto all’anno precedente del +45%. Una tendenza guidata dalla categoria Motori, che ha permesso il risparmio di 6.518.286 tonnellate di CO2, seguita al secondo posto dai prodotti e dagli arredi del mondo della Casa e Persona con le loro 572.653 tonnellate di CO2 risparmiate. Chiude il podio l’Elettronica, che ha portato a un risparmio di 227.299 tonnellate di CO2, seguita da Sport e Hobby con 43.519 tonnellate di CO2.

“La second hand economy permette concretamente di contribuire al benessere del nostro Pianeta”,commenta Giuseppe Pasceri, CEO di Subito. “È un gesto semplice e alla portata di tutti, con effetti tangibili e misurabili, ed è una delle buone pratiche che possiamo mettere in atto da subito per contrastare il cambiamento climatico. Grazie a tutti i nostri utenti che, con oltre 20 milioni di compravendite -da una semplice T-shirt che permette di risparmiare 7,2 kg di CO2 ad un’auto che ne salva 5,6 tonnellate- hanno permesso di evitare la produzione di 7,25 milioni di tonnellate di CO2. È come se, insieme, avessimo piantato una foresta di 8.700 acri o bloccato il traffico a Roma per 22 mesi!”.

Cosa vuol dire risparmiare 7,25 milioni di tonnellate di CO2?

Innanzitutto, vuol dire azzerare l’impatto ambientale di quasi 1 milione di italiani (993.322, per la precisione). IVL stima infatti che l’impronta ambientale media di un nostro connazionale sia di 7,3 tonnellate di CO2 l’anno.

Pensando a un viaggio, ad esempio, 7,25 milioni di tonnellate di CO2 equivalgono a 104 milioni di voli A/R Milano – Roma, 0 7,2 milioni di voli A/R Roma-New York, o alle emissioni dovute alla produzione di 1,3 milioni di auto, 105 milioni di biciclette, 127 milioni di iPhone 11, 29 milioni di divani o 11 miliardi di chili di pasta. Se pensiamo all’inquinamento atmosferico delle nostre città, infine, evitare l’emissione di 7,25 milioni di tonnellate di anidride carbonica sarebbe come fermare il traffico di Roma per 22 mesi!

Il risparmio di materie prime

Comprando e vendendo usato, non si evitano solamente le emissioni di anidride carbonica ma anche l’utilizzo di materie prime come plastica, alluminio e acciaio. Nel 2019, la compravendita su Subito ha fatto risparmiare 2,8 milioni di tonnellate di acciaio, che corrispondono ad esempio a 36.500km di binari, quasi pari ad un giro attorno al mondo. O ancora 268.941 tonnellate di alluminio, equivalenti a 18 miliardi di lattine di bibite e infine 419.495 tonnellate di plastica, quella che servirebbe a produrre 59 miliardi di sacchetti di plastica.

L’effetto della compravendita di usato lungo la Penisola

La Campania si conferma anche quest’anno come la regione più virtuosa, posizionandosi al primo posto con 1.110.495 tonnellate di CO2 risparmiate, ovvero il 15,3% del totale. Anche il secondo posto trova una conferma anno su anno con la Lombardia e le sue 1.016.094 tonnellate (14%), seguita dal Lazio con 758.614 tonnellate risparmiate (10,5%). Chiudono la top 5 la Sicilia, che registra 657.992 tonnellate di CO2 risparmiate (9,1%) e il Veneto con 612.374 tonnellate (8,4%).