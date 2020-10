La tecnologia anti-phishing di Ermes al Cyber Resilience Forum

Dal 28 al 30 Ottobre 2020 a Gubbio (Park Hotel Ai Cappuccini) Ermespartecipa al Cyber Resilience Forumorganizzato da Richmond Italia: tre giorni di workshop, conferenze e seminari per mettere a confronto le aziende e gli esperti sui temi della sicurezza informatica. Sarà Andrea Filippo Marini, Managing Director di Ermes, a presentare i vantaggi del sistema sviluppato dalla startup torinese per individuare e bloccare le minacce legate alla navigazione internet, su qualsiasi dispositivo, attraverso l’intelligenza artificiale.

“Il web è cambiato, così come il nostro modo di lavorare su Internet. Oggi la chiave per tutelare la cyber security delle aziende è proteggere dal tracciamento la navigazione online dei dipendenti, impedendo gli attacchi di spear phishing che causano, sempre più spesso, devastanti perdite di dati. In questo campo la soluzione Ermes non ha praticamente competitor sul mercato”, sottolineaMarini.

Il sistema Ermes è veloce, scalabile e aumenta fino al 97% la protezione dalle aggressioni che oggi bypassano firewall e altri componenti di difesa perimetrale attraverso la navigazione su browser di manager e dipendenti.

Uno scudo intelligente che al tempo stesso migliora le performance dei dispositivi che protegge, aumentano la velocità fino a 4 volte con un risparmio del 30% di banda.

Gli algoritmi brevettati non solo analizzano il traffico di ogni utente proteggendolo in tempo reale, ma sviluppano continuamente “anticorpi” per prevenire nuove aggressioni.

Una volta individuato uno o più "portatori" adatti, tra manager e dipendenti dell'azienda, infatti, gli hacker possono seguirli a lungo nella loro attività quotidiana su computer fisso o portatile, smartphone o tablet e sferrare un attacco mirato per violare la rete dell’azienda.. Queste sofisticate attività di spear phishing sono alla base dei più recenti attacchi informatici e hanno successo nel 40/50% delle volte, causando spesso danni irreparabili.