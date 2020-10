Coronavirus, oltre 5.300 nuovi positivi. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva

Sono 5372 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 28 decessi, che portano il totale a 36.111 dall'inizio dell'emergenza. Con l'aumento di oggi salgono a 70.110 gli attuali positivi. Nessuna regione in Italia oggi è a zero nuovi casi Covid. Il Molise è quella che registra meno contagi odierni con 11 nuovi casi.? I tamponi sono stati 129.471. I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di altre 29 unità nelle ultime 24 ore, portando il totale a 387. Lo riporta Adnkronos.