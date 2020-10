Qonto e Yolo insieme per offrire nuovi vantaggi alle imprese

Qonto, il conto business 100% online dedicato a PMI e professionisti, integra le soluzioni assicurative di YOLO per offrire un ulteriore concreto supporto alle imprese in un periodo particolarmente complicato, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Grazie all’accordo sottoscritto con YOLO, primo gruppo di servizi d’intermediazione assicurativa totalmente digitali, Qonto mette a disposizione dei propri utenti due prodotti assicurativi pensati per la clientela business, entrambi sottoscrivibili con uno sconto speciale, rispettivamente del 5% edel 10%:

Yolo Protezione Pandemia, una polizza sanitaria che protegge dalle sindromi influenzali di natura pandemica, come quella da COVID-19, offrendo indennizzi in caso di ricovero e convalescenza, pensata per le aziende che vogliono proteggere i propri collaboratori; Yolo Tutela Legale, una soluzione assicurativa che garantisce assistenza a PMI e professionisti in caso di procedimenti civili, amministrativi e penali, in sede giudiziaria o extra-giudiziaria.

Qonto, con il suo servizio di banking evoluto e un conto interamente digitale ricco di funzionalità, ha scelto come partner YOLO per la portata innovativa della sua offerta, progettata per soddisfare nuove esigenze e modalità di protezione, dando così vita a un connubio inedito tra fintech e insurtech. Una sinergia inesplorata, dalle grandi potenzialità, destinata a rivoluzionare due settori, quello finanziario e assicurativo, generalmente percepiti troppo tradizionali e carenti in termini di accessibilità e trasparenza.

Questa collaborazione dimostra ancora una volta la volontà di Qonto di essere non soltanto un servizio di business banking, ma piuttosto un compagno di business e un consulente a supporto delle imprese italiane. Oltre ai numerosi servizi rapidi e intuitivi, volti a garantire un significativo risparmio di tempo a imprenditori e professionisti semplificando la gestione finanziaria e contabile, Qonto offre un network di soluzioni utili e complementari per l'attività d'impresa a 360 gradi.

La sua mission infatti è "creare la soluzione di Business Finance Management che tutte le imprese amano", ossia fornire un insieme di servizi bancari e non che permettano alle aziende di mettere il pilota automatico alla loro gestione finanziaria in senso ampio. L'obiettivo è infatti arrivare ad offrire una serie di strumenti che permettano di automatizzare e rendere più efficienti tutte le attività operative aziendali che prendono le mosse dal conto corrente e che ad esso siano collegate. Per questo Qonto ha ideato Connect: uno spazio in cui le PMI e i professionisti clienti possono facilmente accedere, con un click, a un ampio ventaglio di servizi integrati che li supportino nel processo di digitalizzazione dei pagamenti e della gestione delle finanze aziendali.

PMI e professionisti italiani rappresentano un segmento sotto-assicurato, ma con un elevato potenziale di crescita. Finora l’offerta assicurativa è stata veicolata soprattutto su canali tradizionali. L’evoluzione in chiave full digital consente di mettere a disposizione di questi soluzioni di protezione semplici, complete e adatte alle loro esigenze. La pandemia da Covid-19 rappresenta un punto di svolta: l’alleanza tra fintech e insurtech, grazie alle offerte digitali e flessibili di Qonto e YOLO, consente quel salto di qualità necessario per rispondere ai nuovi bisogni di imprese e professionisti.

“Semplificare la vita di PMI e professionisti è da sempre il nostro obiettivo, e vogliamo infatti essere per i nostri clienti non solo una soluzione di banking, ma un vero e proprio partner di business. Per questo ci affianchiamo ai migliori player del mercato per offrire molteplici soluzioni su misura, altamente innovative e di qualità, in grado di rispondere a quell'esigenza di flessibilità e dinamismo tipica di chi deve gestire un'azienda o un'attività imprenditoriale. La partnership con YOLO ne è un’ulteriore conferma: stiamo rivoluzionando i due settori più tradizionali (e arretrati) in assoluto, quello bancario e quello assicurativo, garantendo alle imprese servizi finalmente accessibili e trasparenti per semplificare la loro operatività quotidiana." commenta Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia. “I prodotti Pandemia e Tutela Legale rappresentano solo un primo step di un percorso volto ad ampliare progressivamente la nostra offerta assicurativa e renderla funzionale a soddisfare esigenze sempre diverse”, conclude Spalletti.

Gianluca De Cobelli, Co-Founder e CEO di YOLO Group, ha dichiarato: “Puntiamo ad accelerare la penetrazione dell’offerta assicurativa nelle PMI e tra i professionisti italiani, ancora oggi troppo limitata. Specie in un’economia segnata dalle trasformazioni che il Covid comporta, l’evoluzione in chiave digitale dei servizi di protezione non è più rinviabile. La collaborazione con un primario player fintech come Qonto rappresenta un passo importante per mettere a disposizione soluzioni di protezione semplici e complete. Inoltre, nei prossimi mesi amplieremo l’offerta business ai settori cyber risk e business interruption, facendo sempre leva sul nostro approccio full digital e data driven, in grado di abbracciare le esigenze del mondo del lavoro”.