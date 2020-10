Pd, Zingaretti "Torna il bipolarismo, diventeremo primo partito"

ROMA (ITALPRESS) - "Su una cosa ho avuto di sicuro ragione: al Congresso avevo detto che i Cinquestelle non sono la stessa cosa della Lega. Sono nostri competitori, certo. Ma il governo che abbiamo fatto insieme ha ribaltato i rapporti dell'Italia con l'Europa. Ora siamo ascoltati, c'è fiducia in noi, anche per il modo in cui abbiamo fronteggiato l'epidemia. È un capitale decisivo per l'Italia. E l'abbiamo messo in banca noi". Lo dice il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, in un colloquio con il Corriere della Sera. Zingaretti ribadisce che non intende assumere incarichi nell'esecutivo nazionale: "Resterò governatore fino al 2023". E spiega che politicamente l'obiettivo "è ripristinare il bipolarismo con sistema proporzionale e sbarramento al 5%: quella soglia spinge al voto utile, e noi possiamo diventare il primo partito italiano, il perno di ogni possibile maggioranza anti-sovranisti". "Ho girato 140 piazze elettorali quando nessuno della maggioranza ci metteva la faccia - dice ancora il leader dem -. Con i nostri voti abbiamo fatto una trasfusione di sangue al governo. Adesso non vorrei che si approfittasse della ritrovata stabilità per prendersela comoda. Possibile che stiamo ancora a perdere tempo sul Mes? Voglio dirlo chiaro: l'obiettivo su cui si gioca quest'alleanza di governo non è più l'elezione del prossimo capo dello Stato, come si poteva ancora immaginare a gennaio, ma il Recovery plan e la ricostruzione del Paese". (ITALPRESS). sat/red 08-Ott-20 10:37