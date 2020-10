Coronavirus, balzo dei nuovi contagi: 4.458, cresce anche la pressione sugli ospedali

Continua a salire il numero dei nuovi casi di Covid in Italia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.458 nuovi positivi (ieri erano stati 3.600) a fronte di 128.098 tamponi effettuati. Da ieri sono inoltre stati registrati altri 22 morti, che portano il totale a 36.083 dall'inizio dell'emergenza. I casi totali salgono invece a 338.398. Nessuna regione a zero contagi nelle ultime 24 ore. La Regione con l'incremento più alto è la Campania con 757 nuovi casi, seguita dalla Lombardia con 683. Attualmente sono 65.952 i positivi (+3.376 da ieri): 3.925 ricoverati con sintomi, 358 (+21) in terapia intensiva e 61.669 in isolamento domiciliare. Il numero totale dei dimessi/guariti sale invece a 236.363 (+1.060). Lo riporta Adnkronos.

Ricciardi: rischiamo 16mila casi al giorno

Mentre i nuovi casi di Covid-19 in Italia ieri sono arrivati a quota 3.677, altri Paesi europei stanno affrontando un'escalation di contagi. "Se non ci muoviamo, c'è il rischio di arrivare a 16mila casi al giorno". Lo afferma all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma. Ben più, dunque, del record toccato nei mesi del picco.

Ma "abbiamo sette armi per evitarlo - aggiunge Ricciardi - Eccole: distanza, mascherine, igiene delle mani, App Immuni, vaccino antinfluenzale, rafforzamento di terapie subintensive e pronto soccorso, e infine più test e tracciamento con i dipartimenti di prevenzione". Sette armi in grado di frenare la corsa del virus nei mesi invernali.