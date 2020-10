Due giorni per reinventare il business

Da sempre evento centrale per la business community italiana e globale, il World Business Forum (Wbf) per anni ha portato a Milano e in altre città del mondo speaker e guru di altissimo livello del mondo imprenditoriale, scientifico e accademico. Poi è arrivato il Covid e, di fronte al virus, non c’è guru che tenga. Ma la voglia di esserci è più forte della pandemia e così l’evento, in programma il 27 e 28 ottobre nel capoluogo lombardo, per la prima volta in 17 anni sarà solo digitale. «Fino a settembre pensavamo di organizzarlo in presenza, ma la cosa si è dimostrata impossibile logisticamente per il gran numero di speaker internazionali coinvolti - dice Francesco Manzullo (nella foto), marketing and sales director Europe di Wobi, società che organizza l’evento - La cosa più importante è salvaguardare la salute di clienti, partner, sponsor e di chi lavora con noi. Non sarà però il primo evento digitale Wobi, perché dallo scorso giugno stiamo organizzando seminari digitali con speaker di primissimo piano».

Non lasciamoci ingannare, però. Per il Wbf, l’online non è un ripiego: «Da un lato, è un’occasione per trasformare il nostro business, dall’altro per presentare una programmazione con personaggi di altissimo livello - prosegue Manzullo - Penso per esempio a James Cameron, che non eravamo mai riusciti a portare a Milano. È anche un’occasione per continuare ad aiutare le organizzazioni ad affrontare le sfide che si stanno presentando, che è poi nostra missione: produrre e distribuire il miglior contenuto di management per aiutare manager e imprese a costruire aziende migliori, un business migliore, un mondo migliore. Decidere di non tenere l’evento, rinviandolo all’anno prossimo, ci sembrava una mancanza nei confronti di tante aziende che ci seguono da sempre».

Il tema del World Business Forum 2020 era stato cambiato in giugno; avrebbe dovuto essere “Incredible Now”, ma considerando la situazione mondiale è stata scelta una tematica più attuale: “Rethinking companies, reconnecting people, reinventing business”. «È un focus coerente con la nostra missione e il nostro business - spiega -. Rifare, ricostruire, ripensare, riconnettere, in linea con il nuovo contesto, con speaker e temi legati al momento attuale: avremo, tra gli altri, Rachel Botsman che parlerà di fiducia, Daniel Lamarre, ex ceo di Cirque du Soleil (messo in difficoltà dal Covid, ndr), che parlerà di leadership e delle difficoltà per un’azienda d’ispirazione come la sua, James Cameron che affronterà il tema dell’innovazione, il guru del marketing Seth Godin, l’esperto di strategia Ram Charan».

L’apertura al digitale sarà anche l’occasione per dare ai clienti nuove opportunità: «Da sempre ci veniva chiesta la possibilità di rivedere speech o interventi che si erano persi, ma per diversi motivi non siamo mai riusciti a renderlo possibile. Ora, oltre a seguire l’evento i partecipanti potranno rivederlo in streaming per un mese dopo la sua fine. Inoltre, vi sarà ancora la possibilità di fare networking, naturalmente non fisico ma attraverso la piattaforma utilizzata una volta che vi si avrà avuto accesso. Senza dimenticare le sessioni di Q&A online nei vari speech, che consentiranno ulteriore interazione». Interazione che rimane il sale dell’evento, anche digitale, nell’attesa che l’appuntamento torni a essere in presenza. Come auspica Manzullo: «Sono sicuro che a partire dal 2021, o quando le condizioni lo consentiranno, il Wbf tornerà a essere un evento fisico - conclude - Si tornerà alla normalità, ma allo stesso tempo la nuova unità di business dei seminari online iniziati a giugno continuerà a esistere e diventerà ancora più forte. Siamo felici del fatto che i clienti e i partner abbiano dato un riscontro positivo a questo nuovo formato; hanno apprezzato il nostro sforzo e la sfida che abbiamo raccolto».