Coronavirus, boom di nuovi contagi: 3.678 in 24 ore con il record di tamponi

Sono 3678 i nuovi casi di coronavirus in Italia, come rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 31 morti, che portano il totale a 36061 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti oltre 125mila tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 337, con un incremento di 18 unità, mentre i ricoverati con sintomi sono 3.782 (ieri 3.625). Nessuna regione è a zero contagi da ieri: il primato quotidiano spetta alla Campania (+544). Lo riporta Adnkronos.