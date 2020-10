Automotive, GeikoTaikisha acquisisce tre nuove società in Europa

GeicoTaikisha, leader mondiale nella produzione di impianti automatizzati per la verniciatura delle scocche delle auto, conclude l’acquisizione di 3 società. L’operazione, iniziata in uno dei momenti più bui del settore automotive per via della pandemia globale – periodo che per incertezza e crisi economica è paragonabile alla crisi del 2008 – si è conclusa con successo proprio in questi giorni. Come allora l’azienda ha deciso di sfruttare il periodo di difficoltà per guardare oltre e trovarsi pronta alla ripresa dei mercati; nel 2009 investendo tutto il possibile in ricerca e sviluppo con l’inaugurazione del Pardis Innovation Centre, oggi con l’acquisizione di tre società. “Ci rendiamo conto che la situazione attuale è piena di incertezze ma investire ancor di più nei momenti di difficoltà è parte del nostro DNA perché sentiamo che sia il nostro dovere verso i nostri Stakeholders e il loro futuro.” Daryush Arabnia, Chairman, Presidente & CEO del Gruppo GeicoTaikisha.

L’acquisizione riguarda J-PM, società di ingegneria di servizi tecnologici e project management, con sede a Stoccarda in Germania; la società PSP – con la branch russa- dedicata all’area elettrica controls e la società croata SAC specializzata nello sviluppo di soluzioni software e IT per rendere gli impianti “intelligenti” in ottica 4.0. Con il nuovo assetto societario, le tre società daranno origine a GeicoTaikisha Germany (J-PM) e GeicoTaikisha Controls (PSP e SAC).

L’operazione consentirà al Gruppo GeicoTaikisha di rafforzare la leadership di mercato, soprattutto nei confronti dei clienti tedeschi con cui collabora già da diversi anni. Inoltre, il Gruppo beneficerà di un immediato ampliamento del proprio know-how diventando un unicum nel settore automotive per verticalizzazione tecnologica. Parallelamente, GeicoTaikisha acquisirà non solo competenze interne ma anche capacità di network con partner e fornitori con cui le tre società collaborano già oggi in tutto il mondo. Questi aspetti si andranno ad aggiungere al know-how dell’azienda, consolidato negli anni grazie ad un team di professionisti e ingegneri altamente qualificati affiancati da fornitori e partner di lunga esperienza nel settore.

“Sono davvero molto felice di diventare parte di GeicoTaikisha perché lavorando insieme da 5 anni e conoscendoci bene, siamo convinti di diventare ancor più forti nel futuro perché siamo totalmente complementari a livello tecnologico e commerciale.” Reiner Koch, MD di JPM.

“Siamo molto entusiasti di diventare parte di un gruppo così importante come GeicoTaikisha con dei valori così vicini pur essendo dei paesi diversi.” Damir Kovacevic, MD di PSP & SAC.

Al closing, il Gruppo GeicoTaikisha vedrà aumentare il proprio personale di oltre 100 specialisti in automazione e digitalizzazione massimizzando ancor di più il suo know-how legato all’industria 4.0 con il fine di presentare a livello globale il primo Smart Paintshop.

“Acquisire J-PM, PSP e SAC rientra nella visione strategica di GeicoTaikisha che, fin dal lontano 2014, anno di costituzione di J-PM, ha riconosciuto l’importanza della Germania come mercato trainante per la crescita e la ripresa dell’automotive – ha dichiarato Daryush Arabnia, neo Chairman, Presidente e Amministratore Delegato di GeicoTaikisha – Si tratta infatti di un investimento che ci consentirà di integrare l’offerta delle tre società con la nostra, rafforzando la competitività di GeicoTaikisha in Germania e nel mondo, grazie ad un servizio a 360 gradi. Esattamente come successe dopo la crisi del 2008, quando si decise di investire in ricerca e sviluppo con la realizzazione del Pardis Innovation Centre, oggi GeicoTaikisha si ritrova a compiere gli stessi passi. Nei momenti più difficili, la resilienza e gli investimenti in R&D e formazione hanno sempre contraddistinto il nostro Gruppo e questa operazione lo conferma - ha concluso Daryush Arabnia.”