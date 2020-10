Speranza: mascherine anche all'aperto. Ma c'è già "l'inghippo" e rispuntano i congiunti

Il nuovo aumento dei contagi da Coronavirus e la necessità di non farsi trovare impreparati ha convinto il governo a fare qualcosa in tempi rapidi. Nuovo Dpcm ai blocchi di partenza, dunque, nella speranza che si tratti di qualche piccola limitazione individuale e non del prodromo di un nuovo lockdown. Ma le prime anticipazioni hanno già una vena comica che stona con le reali esigenze del nostro Paese.

Prendiamo l'obbligo della mascherina: non si capisce perché venga vissuta come una violenza, come una grave turbativa ai minimi diritti dell'uomo, come se indossare un pezzetto di stoffa rappresentasse una minaccia mortale. O forse, si teme di rovinare il proprio bel profilo? Mistero. Comunque, mentre nei giorni scorsi si ipotizzava una sacrosanta obbligatorietà anche all'aperto, ora si inizia a fare marcia indietro e rispuntano i terribili congiunti.

Se dovesse essere confermato, l'impianto è il seguente: se si è a spasso con un congiunto o convivente, l'obbligo della mascherina non sussiste. Ma se ci si ferma a parlare con dei conoscenti non congiunti, la cosa si ribalta ed è obbligatorio indossare la mascherina. E poi: se si passeggia ma c'è troppa gente intorno va tenuta ben salda, così come se ci si imbatte nei terribili assembramenti. In pratica, specie per chi vive in città, l'obbligo esiste, ma non si può dire. Altrimenti qualcuno potrebbe dire che ci troviamo in una dittatura. Auguri...