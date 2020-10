Politica senza alibi alle scadenze Europee

Il nemico esterno non c’è più, almeno fino alla scadenza della legislatura: la spallata del centrodestra alle ultime regionali non c’è stata. I Grillini, usciti malconci nella credibilità dai primi due anni di governo, hanno recuperato qualche punto col successo referendario. Il Pd ha tenuto in due sue regioni-baluardo. Dunque adesso i partiti di maggioranza non hanno alibi: possono, e dovrebbero, lavorare compatti nell’interesse di un Paese in ginocchio.

Al momento in cui questo numero di Economy viene chiuso in redazione, i contagi da Covid-19 procedono in Italia più lentamente che in Europa, ma questa è un’amara soddisfazione perché, come ammonisce la Bce, la ripresa, di questo passo, sarà lenta e modesta.

Il premier Conte, confermando il suo acuto senso politico, si è chiamato fuori dalla bagarre pre-elettorale e oggi può riprendersi la leadership che i fatti gli hanno conferito. Ha provato ad agire per tempo, sui piani da presentare in Europa per la Next Generation Ue, inviando a Camera e Senato la prima bozza, 38 pagine e 32 slide, con idee – per carità - interessanti e valide, ma generiche. Era fatale, in questa fase: ora però si tratta di uscire dal generico per arrivare alla scadenza del piano particolareggiato entro aprile, disboscando il terreno dagli intralci ahimè piovuti addosso da tutti i ministeri, con le loro 550 proposte.

Manca, però, in premessa, una presa d’atto: che in Italia, al di là della retorica di regime, funzionano solo gli spontaneismi, e mai il sistema Paese. Dalle imprevedibili defaillance della nostra sanità alla latitanza delle autorità nei casi efferati di ordinaria criminalità alle mostruosità burocratiche che stanno ancora ritardando i pagamenti dovuti per la Cassa integrazione, ecco: se la burocrazia e la magistratura non funzionano, null’altro può funzionare. E da Tangentopoli in poi nessuno ha mai fatto nulla di serio per ricondurre a produttività decorosa i colletti bianchi, e a fattività civile le toghe, che terrorizzano i politici con il loro potere insindacabile e sono state rafforzate – paradossalmente – dai vent’anni di attacchi berlusconiani, risoltisi con la sostanziale sconfitta dell’attaccante.

L’assordante silenzio con cui sta passando in cavalleria lo scandalo Palamara, spia rossa di un malcostume capillarmente diffuso, vale più di mille analisi.

E dunque, la responsabilità che la storia scarica sulle spalle del governo Conte, e in particolare del suo capo, è enorme. Il Paese è socialmente spaccato ed economicamente allo stremo. La politica è priva di leadership, e lo sono anche i due partiti di coalizione, per quanto usciti rafforzati dal voto del 20 e 21 settembre, soprattutto per la debolezza dell’alternativa.

A Conte, dunque, il ruolo più difficile: portare avanti anche misure impopolari, o impolitiche (che è lo stesso). Sì al reddito di cittadinanza, ma non gaglioffo e confusionario come l’ha voluto Di Maio. E sì al Mes, anche se Di Maio dice di no. Sì a una riforma delle pensioni che mitighi la Fornero, ma non estremista come la volle Salvini. Sì all’umanità nell’accoglienza dei migranti, ma come la immaginava Minniti, non la Boldrini. Sì alla flessibilità sul lavoro, ma come la chiedono le persone equilibrate, e non come la vagheggiava Renzi, come se fossimo in America. E poi, di nuovo: burocrazia da riformare, con dosi d’urto di responsabilizzazione e meritocrazia (figuriamoci…); e magistratura da ricondurre all’obbligo della performance, creando il necessario consenso istituzionale verso una riforma che ne riduca gli arbitrii.

Solo con queste premesse, e con un piano severamente gerarchizzato e focalizzato negli obiettivi, l’Italia potrà ricavare una ripresa vera dai 209 miliardi – o, sommando tutto, 300 – degli aiuti europei. È veramente l’ultimo treno, chi dovesse perderlo passerebbe alla storia come il certificatore della fine dell’Italia in quanto Stato sovrano.

Cari inserzionisti del web, occhio alla scemenza artificiale Mi scrive un grandissimo social network, sull’indirizzo email che ho usato a suo tempo per registrare il mio account: “Ciao Sergio Luciano, sulla base della tua attività recente, pensiamo che questo ti possa interessare”… E la mail mi veicola l’immagine di un televisore, anzi di uno smart-tv, della Lg, che costa solo euro 379, imperdibile. Ora, io ho pensato di scrivervi queste poche righe per solidarietà verso la Lg. Cari amici della Lg, dovete sapere che è più facile, in questo momento, che io compri un sincrotrone a manovella, un’astronave interstellare o due tonnellate di zafferano o ancora centomila punte da 3 millimetri per il trapano elettrico piuttosto che un televisore smart-tv. Ne ho già tre: mea culpa, ma ne ho tre, e non sono neanche LG. Non li guardo mai. Proprio non mi serve il quarto, e se se ne scassasse uno, non lo sostituirei.

Quindi quelli del social più importanti del mondo proprio non c’hanno azzeccato, stavolta, con me: ma non è la prima volta. Nella mia “attività recente” non c’è proprio nulla, ma nulla di nulla, che potesse far arguire la mia intenzione, ma nemmeno la più larvata disponibilità, a comprare uno smart-tv.

Fidatevi, questa non è intelligenza artificiale, è scemenza naturale. Tutta la Rete ne è piena. Per favore, voi di Lg - come voi tutti inserzionisti del web - riguardatevi le statistiche macroeconomiche, farlo costa niente ed è semplice, proprio roba da primo ragioneria. E vi accorgerete che da quando i social hanno trasformato la dieta mediatica della gente normale in una specie di abbuffata pantagruelica - per cui chi prima vedeva 10 spot al giorno in tv e 10 inserzioni su un giornale e magari ascoltava 10 spot radio oggi ne subisce un totale di 3000! - la propensione complessiva dei consumatori a spendere non è cambiata rispetto al Pil neanche di un microgrammo, a dispetto del bombardamento. Ergo: servono a poco, spesso a niente. (s.l.)