Mobilità, intesa Aci-Poste Italiane su sicurezza e sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) - L'Automobile Club d'Italia e Poste Italiane hanno firmato questa mattina a Roma un Protocollo d'Intesa per avviare una stretta collaborazione per la formazione dei dipendenti sulla sicurezza stradale e la guida sicura, in considerazione della capillarità di Poste, della flotta a disposizione e degli obiettivi di riduzione delle emissioni nell'arco del piano industriale. "La sigla del Protocollo ha confermato la stretta collaborazione tra due delle realtà più vicine ai cittadini e alle istituzioni del Paese - si legge in una nota congiunta -. ACI e Poste Italiane hanno molto in comune: due grandi società in continua evoluzione, che fanno dello sviluppo tecnologico e della ricerca di prodotti e servizi sempre all'avanguardia le linee strategiche del loro sviluppo". "Il senso del protocollo che ACI e Poste Italiane hanno firmato questa mattina è chiaro - dice il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani: cercare, analizzare e valutare insieme, ogni ambito di possibile interazione, come ad esempio campagne di sensibilizzazione e formazione su educazione, sicurezza stradale e guida sicura; con l'obiettivo di dare vita a servizi e prodotti in grado di corrispondere alla domanda, sempre crescente di servizi di qualità da parte di soci e cittadini". "Con oltre 30 mila veicoli, quella di Poste è la più grande flotta d'Italia e tra le più grandi d'Europa - afferma il condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco -. Il protocollo firmato oggi con l'ACI ci offre ulteriori strumenti per garantire sempre maggiore sicurezza al personale alla guida dei nostri mezzi e rappresenta soprattutto una nuova tappa nel percorso di sostenibilità delle politiche di mobilità con l'obiettivo di sostituire entro il 2022 l'intera flotta aziendale e ottenere una riduzione delle emissioni da mezzi di trasporto di oltre il 40%". Tra le attività previste dal Protocollo c'è la realizzazione di campagne di comunicazione condivise focalizzate sui temi dell'educazione e della sicurezza stradale. Saranno, inoltre, organizzati corsi, stage e giornate di sensibilizzazione per la formazione alla guida sicura e alla sicurezza stradale. Allo studio, infine, l'offerta di benefit e agevolazioni dirette a cittadini e dipendenti delle due società sui servizi forniti da ACI e Poste Italiane. (ITALPRESS). sat/com 06-Ott-20 16:44