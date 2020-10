Lagarde: pronti a nuovo taglio dei tassi per stimolare la crescita economica

La Bce è pronta a varare nuovi stimoli monetari per dare maggiore vigore all'economia europea. La ripresa, infatti, procede bene, ma lo spettro di nuove chiusure inizia ad aleggiare in maniera sempre più insistente. Gualtieri l'ha messo nero su bianco: ulteriori restrizioni possono costare anche 3,3 punti di pil nel nostro paese. E non è da escludere dinamica analoga, o perfino più grave, in Paesi come Spagna e Francia che stanno rivivendo l'incubo di marzo.

In un'intervista al Wall Street Journal, Christine Lagarde ha deffinito "traballante" la situazione, a causa della seconda ondata e si aspetta un ritorno sui livelli pre-Covid non prima del 2022. «Siamo preparati a usare tutti gli attrezzi che abbiamo a disposizione e che siano in grado di produrre risultati efficaci ed efficienti», ha detto. Per adesso la Bce ha optato per non tagliare ulteriormente i tassi per quest'anno, e ha utilizzato una manovra da tre mila miliardi di dollari di stimoli, tra i quali l'acquisto di bond su larga scala, prestiti alle banche a tassi agevolati. Lagarde però non ha escluso ulteriori tagli dei tassi, visto che la Bce non ha ancora individuato il livello che fa più male che bene. D'altra parte, ha precisato, per adesso l'istituto centrale sta considerando altri strumenti di intervento più efficaci che non ulteriore taglio dei tassi.