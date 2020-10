Investindustrial acquista da Csm il business dei prodotti per la panificazione

Investindustrial ha firmato un accordo per l'acquisizione del business di CSM Ingredients, che comprende le attività e gli asset europei e internazionali di CSM Group dedicati agli ingredienti per la panificazione. L’operazione rappresenta un’opportunità per creare una piattaforma europea che consentirà a CSM Ingredients di rafforzare il suo ruolo quale principale consolidatore nel settore degli ingredienti alimentari. L'Italia, mercato particolarmente frammentato e contraddistinto da piccoli operatori, sarà l’area chiave verso la quale sarà indirizzata questa espansione e attività di crescita anche per linee esterne. L’obiettivo è arrivare a costituire un gruppo pan-europeo con un ruolo sempre più significativo in Italia che si stima possa più che raddoppiare le vendite rispetto alla situazione attuale.

CSM Ingredients è un produttore e distributore di ingredienti per la panificazione principalmente per il commercio tradizionale artigianale (pasticceria e panetteria) e per i canali industriali, con un fatturato annuo di circa 500 milioni di euro, con 8 stabilimenti produttivi di cui uno in Cina, una joint venture in Tunisia e con oltre 400 venditori. CSM Ingredients ha una presenza globale e, in particolare, in Europa i principali mercati sono Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Benelux. CSM Ingredients vanta un ampio portafoglio di prodotti focalizzato principalmente su ingredienti per pane, miscele per pasticceria, prodotti da forno, ripieni, glasse e condimenti. Tra i marchi principali figurano Artisal, Arkady, Braims, Craigmillar, Marguerite, Masterline, MeisterMarken e Ulmer Spatz.

CSM Ingredients è leader in Italia nel settore dei prodotti da forno, posizione ottenuta facendo leva sulla forte rete commerciale e grazie alla presenza di uno stabilimento a Crema (Lombardia) che consente un presidio efficace del territorio e una risposta rapida e flessibile alle esigenze del mercato italiano. L’Italia rappresenta il secondo mercato per vendite (circa 70 milioni di euro nel 2019).

Investindustrial è particolarmente concentrata nel Sud Europa (principalmente in Italia) ed ha una profonda esperienza nel settore della produzione di alimenti e bevande, con numerosi investimenti passati e attuali tra cui figurano il produttore di cioccolato Natra e Italcanditi, Società produttrice di ingredienti a base di frutta, che ha recentemente annunciato la sua terza acquisizione da quando Investindustrial ha investito nella Società nel 2019, portandola ad affermarsi come leader europeo nella sua nicchia di mercato.

All’operazione partecipa China-Italy Industrial Cooperation Fund (CIICF), il nuovo Fondo creato in partnership da Investindustrial, China Investment Corporation e UniCredit, con una dotazione iniziale pari a 600 milioni di euro. Con l’acquisizione di CSM Ingredients, debutta quindi il Fondo gestito da Investindustrial, nato con l’obiettivo di offrire prevalentemente alle aziende italiane capitali utili ad accelerare lo sviluppo della loro presenza commerciale in Cina. La partecipazione del Fondo CIICF all’operazione garantirà un ulteriore supporto ai piani di rafforzamento previsti in Italia e all’espansione nei mercati Asiatici, in special modo in Cina, area in cui CSM Ingredients conta uno stabilimento e una presenza sempre più crescente.

L'operazione è soggetta alla consueta approvazione regolamentare e si prevede che sarà perfezionata entro il primo trimestre del 2021.

Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: "CSM Ingredients è un player di primo piano in Europa, con una crescente presenza internazionale e un forte presidio commerciale con oltre 400 venditori. L’acquisizione di CSM rappresenta un'opportunità unica per sviluppare una piattaforma paneuropea nel settore degli ingredienti alimentari, un settore solido ma ancora troppo frammentato. Consideriamo CSM una piattaforma ideale per avviare una crescita da realizzarsi anche attraverso acquisizioni e diversificare ulteriormente la propria attività producendo ingredienti a più alto valore aggiunto ed entrando in aree a più alta crescita, inclusa Italia e Cina".