E' morto Eddie Van Halen, fondatore della band omonima

ROMA (ITALPRESS) - È morto, all'età di 65 anni Eddie Van Halen, leader del leggendario gruppo rock omonimo. «Non posso credere di dover scrivere questo, ma mio padre, Edward Lodewijk Van Halen - scrive su twitter il figlio Wolf - ha perso questa mattina la sua lunga e ardua battaglia contro il cancro. Era il miglior padre che potessi chiedere. Ogni momento che ho condiviso con lui dentro e fuori dal palco è stato un dono. Il mio cuore è spezzato e non credo che mi riprenderò mai completamente da questa perdita. Ti amo tanto, papà». Eddie Van Alen e il fratello Alex formano una band nel 1972, che due anni dopo adotta il nome Van Halen: il gruppo diventa rapidamente un punto fermo della scena musicale di Los Angeles durante la metà degli anni '70, suonando in noti club come il Whisky a Go Go, finché nel 1977 la Warner Bros Records offre ai Van Halen un contratto discografico. Alla sua uscita l'album omonimo raggiunge la diciannovesima posizione nelle classifiche Billboard diventando uno dei debutti di maggior successo commerciale del rock. L'album 1984 è cinque volte disco di platino dopo un anno di pubblicazione e il suo più celebre singolo, Jump, è diventato la prima e unica hit pop n. 1 della band e regalato loro una nomination ai Grammy. La band vince il Grammy Award 1992 per la "miglior interpretazione hard rock" con l'album For Unlawful Carnal Knowledge. (ITALPRESS). mgg/red 06-Ott-20 22:31