A Re/Max Italia conferito il certificate Superbrands 2020-2021

Il rooftop del building RE/MAX Italia di Milano ha ospitato l’evento Superbrands, la più importante iniziativa di aggregazione delle eccellenze di brand a livello mondiale. Per il quinto anno consecutivo RE/MAX è annoverata nel libro delle grandi marche. Durante l’evento infatti sono stati consegnati i “Certificate 2020-2021”, che hanno attestato il raggiungimento dello “Status di Superbrands”. Superbrands premia il percorso di eccellenza dei brand" ha dichiarato Barbara Picollo, Country Head Superbrands Italia.

"Essere Superbrands è il riconoscimento del continuo impegno ad investire in innovazione, autenticità e responsabilità per migliorare davvero la qualità delle nostre vite". Molte le aziende presenti, tra cui Grundig, Beko, Aran, Folletto e Zeta Service, oltre al management di RE/MAX, a fare gli onori di casa.

In occasione della cerimonia Superbrands, RE/MAX ha premiato le eccellenze interne al Gruppo che nel corso dell’anno passato hanno raggiunto risultati importanticontribuendo così al sempre maggior successo del brand. “La forza del nostro network è il network stesso”, ha spiegato Dario Castiglia CEO & Founder di RE/MAX Italia. “I nostri affiliati dimostrano costantemente un forte senso di appartenenza e collaborano sinergicamente tra loro. Questo atteggiamento ci porta, per esempio, ad abbracciare le nuove potenzialità tecnologiche, facendoci essere leader del mercato grazie ad una consulenza altamente professionale e un ventaglio di proposte sempre molto ampio”.

Nel corso dell’evento è stata presentata in anteprima la nuova cover Superbrands 2020 – 2021 realizzata, per il secondo anno consecutivo, dagli studenti dello IED, Istituto Europeo di Design di Torino. Il progetto grafico scelto è stato quello di Virginia Landro che ha raccolto i consensi del Council Superbrands, di esperti di comunicazione e giornalisti che collaborano con il programma per l’Italia. “L’immagine realizzata ha diversi elementi “etnici” che rimandano a valori di “uguaglianza e fratellanza”, molto condivisibili in periodo COVID.” la motivazione di Angelo di Gregorio, docente dell’Università Milano-Bicocca e membro del Council.