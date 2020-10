Nadef, le verità di Gualtieri: una nuova impennata dei contagi rimanda la ripresa

Numeri, numeri, numeri. Il ministro Gualtieri ha parlato e c'è da allacciare le cinture di sicurezza: dopo aver chiesto all'esecutivo di non muoversi con la delicatezza di une elefante in una cristalleria sul caso Aspi, oggi l'inquilino di Via XX Settembre ha snocciolato delle cifre in occasione dell'annuncio del nuovo Nadef. Sarebbero stime eccellenti, se non ci fosse un gigantesco ma: che cosa succederebbe se i contagi che stanno accelerando andassero fuori controllo, facendo collassare il sistema ospedaliero? Andiamo con ordine.

Con la pubblicazione della Nadef, la nota di aggiornamento al Def, si certifica una caduta del pil del 9% tendenziale. Le istituzioni internazionali continuano a dare un segnale peggiore di almeno un punto, ma Gualtieri è sicuro che il rimbalzo del terzo trimestre sarà particolarmente vigoros. Si vedrà. Dunque, il governo prevede una ripresa del 6% nel 2021, del 3,8% nel 2022 e del 2,5% nel 2023. Ma attenzione, si tratta di dati "drogati" dal Recovery Fund. Altrimenti la previsione tendenziale sarebbe di una crescita del 5,1% per il 2021, 3% per il 2022 e 1,8% nel 2023.

Ma se i contagi dovessero esplodere «la previsione annuale di caduta del Pil per il 2020 scenderebbe dal -9% del quadro tendenziale a -10,5% e quella del 2021 (sempre tendenziale) si fermerebbe all'1,8 per cento, contro il 5,1%». Un vero disastro. La prossima manovra nella quale prevedrà l'impiego di «significative risorse per il sostegno all'occupazione e ai redditi dei lavoratori, segnatamente nei settori più impattati dall'emergenza». Si punta poi a completare «il finanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente» e «si finanzia il taglio contributivo al Sud già introdotto dal decreto-legge di agosto limitatamente alla seconda metà del 2020». Si annuncia anche «un'ampia riforma fiscale, che il Governo intende attuare sulla base di una legge delega» e che si dovrà raccordare «all’introduzione dell'assegno universale per i figli».

Per quanto riguarda il rapporto Deficit/Pil stimato al 10,8% nel 2020 la Nadef fissa gli obiettivi di indebitamento «al 7% nel 2021, 4,7% nel 2022 e 3% nel 2023». Si prevede infine «una significativa discesa» del debito dal 158% stimato per quest'anno, si scenderebbe infatti al 151,5% nel 2023, una riduzione superiore di 2,6 punti percentuali a quella dello scenario tendenziale». «L’obiettivo di più lungo termine - conclude la Nadef - è di riportare il debito della Pa al disotto del livello pre-Covid19 entro la fine del decennio».

La bozza di Nadef

Il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente per gli anni 2020-2023 sconta gli effetti della grave emergenza sanitaria causata dall’epidemia da Covid-19, che ha determinato una contrazione del Pil reale per l’anno in corso stimata ora al 9 per cento (circa 1 punto percentuale in più rispetto alla previsione del Programma di Stabilità di aprile). E' quanto si legge nel testo della bozza della Nota di aggiornamento al Def che l'Adnkronos ha potuto visionare. "Nel quadro macroeconomico sottostante questo Documento si ipotizza il ritorno alla crescita già nel 2021 e il raggiungimento del livello del Pil reale registrato nel 2019 alla fine dell’orizzonte di previsione", indica la bozza.

La pressione fiscale a legislazione vigente è attesa salire di un decimo di punto percentuale nel 2020, collocandosi al 42,5%, emerge dalla bozza. Considerando l’intero periodo, si legge, "crescerà di circa 0,1 punti percentuali, attestandosi al 42,6% nel 2023. Al netto delle misure riguardanti l’erogazione del beneficio dei 100 euro, la pressione fiscale passerebbe dal 41,8 per cento del 2020 al 41,9 per cento nel 2023.