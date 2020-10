Moratoria delle cartelle esattoriali: a che gioco giochiamo?

Finora si tratta solo di notizie: sembra che la moratoria sulle nove cartelle esattoriali già in mano a Equitalia non sarà rinnovata. Un vero problema per tutti quei lavoratori e professionisti che non hanno ancora ripreso l'attività a pieno regime ma che potrebbero trovarsi di fronte a una situazione più che drammatica. Anche perché il nuovo Dpcm che verrà presentato il 7 ottobre non chiarisce se ci saranno limitazioni o solo un ulteriore invito alla prudenza: se dovessero ridurre la mobilità degli italiani, le aperture dei ristorani, e quindi contrarre ulteriormente le prospettive di guadagno, come si potrà fare a mandare cartelle esattoriali? Con che faccia? E i lavoratori del turismo? Anche in quel caso si tratta di persone che hanno percepito redditi intorno allo zero. Si parla di una possibile ulteriore sospensione dei pagamenti per altri 45 giorni, ma è chiaro che misure di questo tipo devono essere annunciate con largo anticipo per garantire la sicurezza necessaria a chi dovrà rimettersi al lavoro tra mille incognite.