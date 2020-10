Il Nobel per la Medicina a tre virologi per studi sull'Epatite C

ROMA (ITALPRESS) - Il Premio Nobel 2020 per la Medicina è andato a Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice, "per la scoperta del virus dell'Epatite C". Lo ha reso noto il Comitato del Premio Nobel. "Complimenti a Michael Houghton, Harvey J. Alter e Charles M. Rice. Sono i tre virologi a cui è stato assegnato oggi il premio Nobel per la Medicina. I loro studi hanno portato a importanti scoperte sul funzionamento del virus dell'Epatite C. In questo momento drammatico è un segnale importante per tutta la comunità scientifica", commenta su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. (ITALPRESS). sat/red 05-Ott-20 14:53