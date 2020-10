Coronavirus, Trump ricoverato in ospedale "Penso stia andando bene"

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato ricoverato al Walter Reed National Medical Center di Washington: febbricitante e affaticato, Trump - risultato positivo ieri al Coronavirus assieme alla moglie Melania - ha abbandonato la Casa Bianca raggiungendo il suo elicottero, Marine One, che lo ha condotto in ospedale. Indossava la mascherina. In un video precedentemente postato su Twitter, Trump, 74 anni, ha detto: "Penso che andrà bene, ma dobbiamo assicurarci che tutto vada per il meglio. La first lady sta molto bene. Grazie a tutti". La Casa Bianca ha assicurato che il presidente "è affaticato ma di buon umore" ed è stato condotto in ospedale per precauzione. Trump, in piena campagna elettorale per la rielezione alla guida degli Stati Uniti, questa mattina ha twittato inoltre "Sta andando bene, penso! Grazie a tutti". I figli del presidente, Ivanka ed Eric, hanno ritwittato il suo post, definendo il papà un "guerriero". Trump si trova ricoverato nella suite presidenziale del Walter Reed, stanza dove solitamente i presidenti Usa effettuano annuali check-up. Intanto, positivo al Covid-19 anche il manager della campagna elettorale di Trump, Bill Stepien. Il 42enne ha sintomi lievi parainfluenzali ed è in quarantena nella sua abitazione. (ITALPRESS). fsc/red 03-Ott-20 07:58