Trump, annuncio su Twitter: "Io e Melania positivi al Covid, siamo in quarantena"

"Questa notte Melania ed io siamo risultati positivi al test del Covid 19". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato notizia su Twitter dei risultati del tampone eseguito dopo che la consigliera Hope Hicks è risultata positiva al coronavirus. "Inizieremo la nostra quarantena ed immediatamente il processo di recupero, supereremo questo insieme!", ha aggiunto il presidente. La notizia del contagio di Trump arriva ad un mese dalle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre. Lo riporta Adnkronos.

Prima del tweet, Trump aveva già reso noto durante un'intervista con Fox News che Hicks era positivo al test. "L'ho appena saputo", ha detto lasciando intendere che la sua consigliera potesse essere stata contagiata da un militare o un poliziotto. "E' molto difficile quando sei con i militari o con le forze dell'ordine e vogliono abbracciarti e baciarti perché stiamo facendo veramente un buon lavoro, allora ti avvicini e le cose succedono", ha affermato il presidente.

"Sono stato sorpreso a sentire di Hope, ma è una persona molto affettuosa, sa che ci sono rischi ma è giovane", ha detto ancora della 32enne ex modella, ex dipendente della Trump Organization e addetta stampa della sua prima campagna elettorale. Nominata capo della comunicazione della Casa Bianca, Hicks aveva lasciato nel marzo del 2018 per poi essere richiamata come consigliera di Trump nel febbraio del 2020, subito dopo la fine del processo di impeachment, in vista dell'inizio della campagna elettorale.

Hicks infatti è una dei consiglieri che seguono Trump nei comizi e per questo nei giorni scorsi è stata a stretto contatto con lui e con la first lady. Secondo quanto rivelato da Bloomberg, Hicks era risultata positiva e messa in isolamento a bordo dell'Air Force One durante il viaggio di ritorno dal Minnesota dove mercoledì sera Trump ha fatto un comizio.

"Ci uniamo a milioni di americani che stanno pregando in tutta l'America per la piena e pronta guarigione, Dio benedica il presidente Trump e la nostra straordinaria First Lady", scrive su Twitter il vice presidente Mike Pence inviando, insieme alla moglie Karen, "il nostro affetto e le nostre preghiere" ai "nostri cari amici".

Secondo la Costituzione americana, nel caso che Trump fosse incapacitato a svolgere i doveri presidenziali, Pence prenderebbe il suo posto. E nel caso che anche il vice presidente dovesse esserlo, la Speaker Nancy Pelosi è la terza nella successione presidenziale. Trump e Pence sono apparsi in pubblico insieme l'ultima volta lunedì scorso.

Intanto Mike Pence è negativo al coronavirus. Il suo portavoce, Devin O'Malley, ha scritto su twitter che, "come è di routine da mesi, il vice presidente, viene sottoposto ogni giorno al tampone per il Covid19. Questa mattina Pence e la moglie Karen sono risultati negativi". "Il vice presidente Pence - continua - è in buona salute e augura ai Trump di riprendersi".