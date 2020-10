Coronavirus, contagi stabili nonostante il nuovo record di tamponi. 23 i morti

Sono 2.499 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 23 morti, che portano il totale a 35.941 dall'inizio dell'emergenza. I pazienti in terapia intensiva sono 294, con un incremento di 3 unità. Rispetto a ieri sono stati eseguiti altri 120.301 tamponi. Lo riporta Adnkronos. Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 229.970 (+1.126). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 53.997 (+1.350). In crescita costante la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 3.142 (+45, ieri l’aumento era stato di +50) e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 294 (+3, ieri era stato +11). I positivi in isolamento domiciliare sono 50.561 (+1.302).