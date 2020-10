Publicis, l'annuncio di Sadoun: lo smart working ha perso la sua spinta innovativa

Mentre in Italia si prospetta una nuova proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio, nel resto del mondo si inizia a parlare di come e quando tornare al lavoro in ufficio. La multinazionale frnacese Publicis, ad esempio, ha fatto trovare un messaggio nelle caselle di posta di tutti i dipendenti, in cui si annuncia un progressivo ma costante ritorno alla normalità. Il ceo dell'azienda, Arthur Sadoun, ha dichiarato che la sua non è una "Zoom company" e che in Cina, ad esempio, si è tornati alla piena occupazione in ufficio.

In Europa questo dato è del 20% e negli Usa solo del 3. A riprova di un mondo eterogeneo in cui l'Occidente ha deciso, almeno per ora, di mantenere la cautela. Ma c'è un enorme però: mentre le aziende americane come Netflix, Google, Facebook e via dicendo non hanno bisogno di una costante collaborazione tra i colleghi perché sono essi stessi creatori di prodotti virtuali, il lavoro svolto da Publicis è meno digital e più analogico.

Dunque, seppur con mille difficoltà, seppur affidandosi alla piattaforma di intelligenza artificiale Marcel, il cuore pulsante dell'attività di Publicis deve tornare a essere all'interno degli uffici. Perché "si è esaurito tutto quello che lo smart working poteva insegnarci". E dunque, progressivamente, addio alle video conferenze, addio ai pasti consumati di straforo, addio alle chiamate in pigiama, addio alla "liquefazione" della sfera privata che si fonde definitivamente in quella pubblica creando un conglomerato impossibile da sciogliere. Addio alle chiamate a qualsiasi ora, alle mail la domenica, agli appuntamenti - virtuali - anche quando il sole è tramontato da ore. Se è questo quello cui vuole dire addio Sadoun, ben venga.

Perché lo smart working è diventato rapidamente un modo per lavorare sempre, ancora di più. Senza strumenti tecnologici supplementari, senza che le aziende offrissero incentivi per l'acquisto di nuovi smartphone, pc, o anche solo cuffie per le famose conferenze in video. E dunque, bene l'addio a quello smart working che è poco smart e molto "work", che si torni in ufficio. Distanziati, con le mascherine, protetti. Ma almeno sarà protetta anche la sfera privata.